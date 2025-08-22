भोपाल: रेलवे में यदि आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशी की खबर है. पश्चिम मध्य रेलवे इस साल अप्रेंटिस कराने जा रहा है. इसके लिए 2865 पद निर्धारित किए गए हैं. रेलवे ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. अप्रेंटिस के लिए युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए आवेदन 29 सितंबर तक किए जा सकेंगे. हालांकि इसके लिए वही आवेदन कर सकेंगे, जिसकी उम्र 24 साल और उससे कम हो. अप्रेंटिस के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है.

रेलवे में किस मंडल में कितने पद

पश्चिम मध्य रेलवे ने युवाओं को रेलवे की विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन जैसे तमाम दूसरे तकनीकि क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए रास्ता खोल दिया है. पश्चिम मध्य रेलवे में 2865 अप्रेंटिसशिप के लिए रेलवे भर्ती करने जा रहा है. इसमें भोपाल मंडल के लिए 558 पद, जबलपुर मंडल के लिए 1136 पद, कोटा मंडल के लिए 865, सीआरडब्ल्यूएस (CRWS) भोपाल के लिए 136 पद, WRS कोटा वर्कशॉप के लिए 151, मुख्यालय जबलपुर के लिए 19 पद निर्धारित किए गए हैं. इन पदों पर चयन होने के बाद युवाओं को निर्धारित अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाएगा. ट्रेनिंग की अवधि 6 माह से 1 साल तक हो सकती है.

भोपाल रेल मंडल (ETV Bharat)

रेलवे अप्रेंटिसशिप कब शुरू होंगे आवेदन

अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होने जा रही है. अभ्यर्थी 29 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे. अभ्यर्थियों को आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करना होंगे. इसके लिए उन्हें www.wcr.indianrailwa ys.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

रेलवे में किस मंडल में कितने पद (ETV Bharat)

रेलवे अप्रेंटिस के लिए शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की योग्यता निर्धारित की गई है. सबस पहले अभ्यर्थी की आयु सीमा 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए. अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं होना जरूरी है. इसमें कम से कम 50 फीसदी अंक होना चाहिए. साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में निर्धारित छूट भी दी जाएगी.

रेलवे ने अप्रेंटिस पोस्ट के लिए निकाली भर्ती (ETV Bharat)

मैरिट के आधार पर होगा सिलेक्शन

सिलेक्शन की प्रक्रिया में सबसे पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के कक्षा 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट सूची बनाई जाएगी. मैरिट के आधार पर ही अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा. किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू की प्रक्रिया से अभ्यर्थी को नहीं गुजरना होगा.

आवेदन के साथ यह दस्तावेज जरूरी

आवेदन करते समय अभ्यर्थी को पासपोर्ट साइज का फोटो, हस्ताक्षर की फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, कक्षा 10वीं की मार्कशीट की फोटो, आईटीआई की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा. आवेदन का शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है.