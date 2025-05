ETV Bharat / state

मुजफ्फरपुर से प्रयागराज होकर आनंद विहार जाएगी समर स्पेशल ट्रेन, लगाएगी कुल 9 फेरे - RAILWAY NEWS

मुजफ्फरपुर से प्रयागराज होकर आनंद विहार जाएगी समर स्पेशल ट्रेन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 21, 2025 at 2:52 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 3:38 PM IST 3 Min Read

प्रयागराज : उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ती बेतहाशा भीड़ को देखते हुए एक और समर स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है. ये विशेष गाड़ी मुजफ्फरपुर से प्रयागराज होकर आनंद विहार तक जाएगी और कुल 9 फेरे लगाएगी. गाड़ी संख्या 05219/05220 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 24 मई से 20 जुलाई तक संचालित होगी. 05219 मुजफ्फरपुर से प्रत्येक शनिवार (24 मई से 19 जुलाई) और 05220 आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक रविवार (25 मई से 20 जुलाई) को कुल नौ-नौ फेरे लगाएगी. ट्रेन में होंगे कुल 21 डिब्बे : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी में कुल 21 डिब्बे होंगे. इनमें से चार डिब्बे एसी तृतीय, एक एसएलआरडी, एक एसएलआर, छह स्लीपर, तीन सामान्य, दो एसी द्वितीय और चार इकोनामी कोच हाेंगे. मुजफ्फरपुर से यह ट्रेन दोपहर 1:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर 12 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:45 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. कहां कहां होगा ठहराव: इस समर स्पेशल का ठहराव हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर होगा. प्रयागराज में आनंद विहार जाते समय रात 10.35 बजे व मुजफ्फरपुर जाते समय रात 11.30 बजे रुकेगी. दोनों ओर से पांच-पांच मिनट का ठहराव होगा.

हाई-स्पीड रेल सेवाओं से जुड़ेगा करछना रेलवे स्टेशन, कल पीएम करेंगे लोकार्पण: सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि करछना रेलवे स्टेशन का काया पलट हो गया है. यह स्टेशन अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की हाई-स्पीड रेल सेवाओं से जुड़ जाएगा. इसे पीडीडीयू से प्रयागराज के बीच बन रही दिल्ली-हावड़ा रूट की तीसरी लाइन से भी जोड़ा जाएगा. 9.8 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित किए गए करछना रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण 22 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे.सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि तिहरीकृत रेलमार्ग पर स्थित करछना स्टेशन का विस्तार यात्रियों, विशेषकर दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है. भविष्य की कुछ विशेष तैयारियां भी अभी से चिह्नित की गई हैं, जिनका यहां ठहराव कराया जाएगा. बताया कि, नए स्टेशन भवन का आधुनिक फसाड, अतिरिक्त प्लेटफार्म और तीन मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज यात्रा को सुगम बनाएगा. बारिश और धूप से बचाव के लिए मिनी कवर शेड्स, विस्तारित सर्कुलेटिंग एरिया और कारिडोर यात्रियों के लिए आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करेंगे. लोकार्पण समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी, महापौर गणेश केसरवानी, सांसद प्रवीण पटेल व उज्ज्वल रमण सिंह, विधायक दीपक पटेल, हर्षवर्धन वाजपेयी, पीयूष रंजन निषाद, राजमणि कोल, डा. वचस्पति आदि शामिल होंगे. यह भी पढ़ें : UP में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस; हरदोई, बलिया, महाराजगंज और पीलीभीत के DM बदले, 14 IAS-6 PCS इधर से उधर

प्रयागराज : उत्तर मध्य रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ती बेतहाशा भीड़ को देखते हुए एक और समर स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है. ये विशेष गाड़ी मुजफ्फरपुर से प्रयागराज होकर आनंद विहार तक जाएगी और कुल 9 फेरे लगाएगी. गाड़ी संख्या 05219/05220 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 24 मई से 20 जुलाई तक संचालित होगी. 05219 मुजफ्फरपुर से प्रत्येक शनिवार (24 मई से 19 जुलाई) और 05220 आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक रविवार (25 मई से 20 जुलाई) को कुल नौ-नौ फेरे लगाएगी. ट्रेन में होंगे कुल 21 डिब्बे : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी में कुल 21 डिब्बे होंगे. इनमें से चार डिब्बे एसी तृतीय, एक एसएलआरडी, एक एसएलआर, छह स्लीपर, तीन सामान्य, दो एसी द्वितीय और चार इकोनामी कोच हाेंगे. मुजफ्फरपुर से यह ट्रेन दोपहर 1:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर 12 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:45 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. कहां कहां होगा ठहराव: इस समर स्पेशल का ठहराव हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर होगा. प्रयागराज में आनंद विहार जाते समय रात 10.35 बजे व मुजफ्फरपुर जाते समय रात 11.30 बजे रुकेगी. दोनों ओर से पांच-पांच मिनट का ठहराव होगा. हाई-स्पीड रेल सेवाओं से जुड़ेगा करछना रेलवे स्टेशन, कल पीएम करेंगे लोकार्पण: सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि करछना रेलवे स्टेशन का काया पलट हो गया है. यह स्टेशन अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की हाई-स्पीड रेल सेवाओं से जुड़ जाएगा. इसे पीडीडीयू से प्रयागराज के बीच बन रही दिल्ली-हावड़ा रूट की तीसरी लाइन से भी जोड़ा जाएगा. 9.8 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित किए गए करछना रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण 22 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे.सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि तिहरीकृत रेलमार्ग पर स्थित करछना स्टेशन का विस्तार यात्रियों, विशेषकर दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है. भविष्य की कुछ विशेष तैयारियां भी अभी से चिह्नित की गई हैं, जिनका यहां ठहराव कराया जाएगा. बताया कि, नए स्टेशन भवन का आधुनिक फसाड, अतिरिक्त प्लेटफार्म और तीन मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज यात्रा को सुगम बनाएगा. बारिश और धूप से बचाव के लिए मिनी कवर शेड्स, विस्तारित सर्कुलेटिंग एरिया और कारिडोर यात्रियों के लिए आरामदायक अनुभव सुनिश्चित करेंगे. लोकार्पण समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी, महापौर गणेश केसरवानी, सांसद प्रवीण पटेल व उज्ज्वल रमण सिंह, विधायक दीपक पटेल, हर्षवर्धन वाजपेयी, पीयूष रंजन निषाद, राजमणि कोल, डा. वचस्पति आदि शामिल होंगे. यह भी पढ़ें : UP में फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस; हरदोई, बलिया, महाराजगंज और पीलीभीत के DM बदले, 14 IAS-6 PCS इधर से उधर

Last Updated : May 21, 2025 at 3:38 PM IST