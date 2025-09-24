ETV Bharat / state

नवरात्रि में रेलवे का स्पेशल गिफ्ट, फलाहारी खाने की टेंशन खत्म, व्रत की थाली में मिलेंगे ये आइटम

नवरात्रि में रेलवे ने दिया स्पेशल गिफ्ट ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 7:06 PM IST | Updated : September 24, 2025 at 7:32 PM IST 3 Min Read

भोपाल: नवरात्रि में यात्रा करने वालों के लिए खबर है. जो लोग इस दौरान व्रत रखते हैं. उन्हें ट्रेन में फलाहारी खाना नहीं मिल पाता था, लेकिन अब व्रत के दौरान यात्रा करने वालों के फलाहार की व्यवस्था भी आईआरसीटीसी ने कर दी है. आईआरसीटीसी की ई-केटरिंग के तहत ट्रेन में यात्रा करने वालों को फलाहारी थाली उपलब्ध कराई जा रही है. फलाहारी थाली के किचन की व्यवस्था भी अलग की गई है. 30 से अधिक स्टेशनों पर शुरु हुई सुविधा आईआरसीटीसी के मुंबई मुख्यालय में पदस्थ ज्वाइंट जनरल मैनेजर उमेश नायडू ने बताया कि "नवरात्रि के त्योहार को देखते हुए ट्रेनों में यात्रियों को व्रत वाली थाली उपलब्ध कराई जा रही है. इसमें लहसुन-प्याज का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है. नायडू ने बताया कि देशभर में अहमदाबाद, भोपाल, जबलपुर, नागपुर और पुणे समेत प्रमुख 30 रेलवे स्टेशनों में ई-केटरिंग के माध्यम से फलाहारी थाली की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही स्टेशन पर मौजूद फूड प्लाजा में भी फलाहारी स्पेशल थाली की व्यवस्थाएं की गई है."

Last Updated : September 24, 2025 at 7:32 PM IST