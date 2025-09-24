नवरात्रि में रेलवे का स्पेशल गिफ्ट, फलाहारी खाने की टेंशन खत्म, व्रत की थाली में मिलेंगे ये आइटम
नवरात्रि में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को नहीं होगी परेशानी, रेलवे प्रशासन ने ट्रेन में कर दिया फलाहार का इंतजाम. मिलेगा सात्विक भोजन.
भोपाल: नवरात्रि में यात्रा करने वालों के लिए खबर है. जो लोग इस दौरान व्रत रखते हैं. उन्हें ट्रेन में फलाहारी खाना नहीं मिल पाता था, लेकिन अब व्रत के दौरान यात्रा करने वालों के फलाहार की व्यवस्था भी आईआरसीटीसी ने कर दी है. आईआरसीटीसी की ई-केटरिंग के तहत ट्रेन में यात्रा करने वालों को फलाहारी थाली उपलब्ध कराई जा रही है. फलाहारी थाली के किचन की व्यवस्था भी अलग की गई है.
30 से अधिक स्टेशनों पर शुरु हुई सुविधा
आईआरसीटीसी के मुंबई मुख्यालय में पदस्थ ज्वाइंट जनरल मैनेजर उमेश नायडू ने बताया कि "नवरात्रि के त्योहार को देखते हुए ट्रेनों में यात्रियों को व्रत वाली थाली उपलब्ध कराई जा रही है. इसमें लहसुन-प्याज का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है. नायडू ने बताया कि देशभर में अहमदाबाद, भोपाल, जबलपुर, नागपुर और पुणे समेत प्रमुख 30 रेलवे स्टेशनों में ई-केटरिंग के माध्यम से फलाहारी थाली की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही स्टेशन पर मौजूद फूड प्लाजा में भी फलाहारी स्पेशल थाली की व्यवस्थाएं की गई है."
फलाहारी थाली में रहेगा ये मेन्यू
आईआरसीटीसी की फलाहारी थाली दो तरह से उपलब्ध कराई जा रही है. पहली फलाहारी थाली में साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना बड़ा, दही, फलाहारी नमकीन, आलू जीरा, 2 पीस कुट्टूपूरी और साबूदाना की खीर शामिल है. ये खाना एक व्यक्ति के लिए है. वहीं दूसरी फलाहारी थाली में राजगीरा की 6 पूड़ी, सूखी भाजी, चिप्स, चिवड़ा, फराली कढ़ी, साबूदाना बड़ा, फराली पेटीस और एक मीठा शामिल है.
फलाहारी थाली के अलावा अलग से मेन्यु भी शामिल
आईआरसीटी ने फलाहारी थाली के अलावा जो एक या दो आइटम लेना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भी की है. इसके तहत फलाहारी थाली के साथ साबूदाना खिचड़ी, फ्रेश फ्रूट सलाद, आलू जीरा के साथ दही, साबूदाना खीर, सादा दही, बासुंदी, साबूदाना बड़ा के साथ दही, बटर मिल्क, लस्सी, राजगीर की पुड़ी के साथ सूखी भाजी, उपवास फिंगर चिप्स औश्र फराली स्वीट साबूदाना चिवड़ा शामिल है.
रेल नीर मिलेगा सस्ता, जीएसटी का असर
इधर 22 सितंबर से केंद्र सरकार द्वारा पैकेज्ड पानी की बोतल में जीएसटी कम कर दी गई है. ऐसे में एक लीटर के पानी में 1 रुपये के जीएसटी कम पड़ेगी. यानि 15 रुपये में एक लीटर मिलने वाला रेल नीर अब 14 रुपये में यात्रियों को मिलेगा. वहीं 30 से अधिक स्टेशनों में फलाहारी थाली की सुविधा मिलने से लंबी दूरी की 100 से अधिक ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रतिदिन फायदा मिलेगा.