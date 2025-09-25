अच्छी खबर : रेल मंत्री बोले- जालोर से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, स्टेशनों पर कुल्हड़ में मिलेगी चाय
रेल मंत्री का जालोर-पाली के क्षेत्र वासियों को तोहफा. जालोर से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन. जानिए और क्या होगा खास...
Published : September 25, 2025 at 11:31 AM IST
पाली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जालोर से पाली होते हुए दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू करने का तोहफा दिया है. गुरुवार सुबह पाली पहुंचे रेल मंत्री ने स्टेशन के नए निर्माण कार्यों के प्लान का जायजा लिया और स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की. इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि पाली का नया स्टेशन बहुत सुंदर बनेगा. क्षेत्र वासियों की लंबे समय से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की मांग थी, जिसके तहत अब जालोर से पाली होते हुए दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन जल्दी शुरू करेंगे.
इसके अलावा रेल मंत्री ने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में कुल्हड़ निर्माण की जानकारी लेते हुए कहा कि देश के रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय दी जाएगी. उन्होंने पाली के कुल्हड़ को देश का ब्रांड बनाने की बात कही है. इससे पहले सुबह रेल मंत्री के पाली पहुंचने पर पूर्व विधायक ज्ञानचंद पार्क सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी सहित रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे. लोगों के साथ चर्चा भी की. इसके बाद वे लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में शामिल हुए.
जोधपुर से रवाना करेंगे वंदे भारत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से राजस्थान में आज दो नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे. जोधपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली वंदे भारत को रेल मंत्री खुद जोधपुर स्टेशन से रवाना करेंगे. जोधपुर की यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी. इससे पहले जोधपुर से अहमदाबाद के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है.
पाली जिले से है गहरा नाता : अश्विनी वैष्णव मूलत: पाली जिले के जीवंत कला ग्राम के हैं. उनके पिता जी दाऊलाल वैष्णव 1966 में खुद पढ़ने के लिए जोधपुर आए और जोधपुर के होकर रह गए. अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर से 1986 में 12th क्लास टॉप किया और उसके बाद में एमबीएम, इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया और मास्टर उन्होंने आईआईटी कानपुर से किया. उसके बाद वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने गए. उस समय पूरे भारत में उनका 26वां रैंक था. पाली जिले में अभी उनके परिवार के लोग रहते हैं.