अच्छी खबर : रेल मंत्री बोले- जालोर से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, स्टेशनों पर कुल्हड़ में मिलेगी चाय

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( ETV Bharat Pali )

September 25, 2025

पाली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जालोर से पाली होते हुए दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू करने का तोहफा दिया है. गुरुवार सुबह पाली पहुंचे रेल मंत्री ने स्टेशन के नए निर्माण कार्यों के प्लान का जायजा लिया और स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की. इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि पाली का नया स्टेशन बहुत सुंदर बनेगा. क्षेत्र वासियों की लंबे समय से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की मांग थी, जिसके तहत अब जालोर से पाली होते हुए दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन जल्दी शुरू करेंगे. इसके अलावा रेल मंत्री ने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में कुल्हड़ निर्माण की जानकारी लेते हुए कहा कि देश के रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय दी जाएगी. उन्होंने पाली के कुल्हड़ को देश का ब्रांड बनाने की बात कही है. इससे पहले सुबह रेल मंत्री के पाली पहुंचने पर पूर्व विधायक ज्ञानचंद पार्क सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी सहित रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे. लोगों के साथ चर्चा भी की. इसके बाद वे लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में शामिल हुए. पाली-मारवाड़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते रेल मंत्री (ETV Bharat, Source : Social Media)