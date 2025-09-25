ETV Bharat / state

अच्छी खबर : रेल मंत्री बोले- जालोर से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन, स्टेशनों पर कुल्हड़ में मिलेगी चाय

रेल मंत्री का जालोर-पाली के क्षेत्र वासियों को तोहफा. जालोर से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन. जानिए और क्या होगा खास...

Railway Minister Ashwini Vaishnaw
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (ETV Bharat Pali)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 11:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जालोर से पाली होते हुए दिल्ली के लिए नई ट्रेन शुरू करने का तोहफा दिया है. गुरुवार सुबह पाली पहुंचे रेल मंत्री ने स्टेशन के नए निर्माण कार्यों के प्लान का जायजा लिया और स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की. इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि पाली का नया स्टेशन बहुत सुंदर बनेगा. क्षेत्र वासियों की लंबे समय से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की मांग थी, जिसके तहत अब जालोर से पाली होते हुए दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन जल्दी शुरू करेंगे.

इसके अलावा रेल मंत्री ने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में कुल्हड़ निर्माण की जानकारी लेते हुए कहा कि देश के रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय दी जाएगी. उन्होंने पाली के कुल्हड़ को देश का ब्रांड बनाने की बात कही है. इससे पहले सुबह रेल मंत्री के पाली पहुंचने पर पूर्व विधायक ज्ञानचंद पार्क सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान जोधपुर रेल मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी सहित रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे. लोगों के साथ चर्चा भी की. इसके बाद वे लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में शामिल हुए.

Railway Minister Ashwini Vaishnaw
पाली-मारवाड़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते रेल मंत्री (ETV Bharat, Source : Social Media)

पढ़ें : 27 से चलेगी जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेबल जारी, इन स्टेशनों पर करेगी ठहराव

जोधपुर से रवाना करेंगे वंदे भारत : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से राजस्थान में आज दो नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करेंगे. जोधपुर से दिल्ली के लिए चलने वाली वंदे भारत को रेल मंत्री खुद जोधपुर स्टेशन से रवाना करेंगे. जोधपुर की यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी. इससे पहले जोधपुर से अहमदाबाद के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है.

पाली जिले से है गहरा नाता : अश्विनी वैष्णव मूलत: पाली जिले के जीवंत कला ग्राम के हैं. उनके पिता जी दाऊलाल वैष्णव 1966 में खुद पढ़ने के लिए जोधपुर आए और जोधपुर के होकर रह गए. अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर से 1986 में 12th क्लास टॉप किया और उसके बाद में एमबीएम, इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया और मास्टर उन्होंने आईआईटी कानपुर से किया. उसके बाद वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने गए. उस समय पूरे भारत में उनका 26वां रैंक था. पाली जिले में अभी उनके परिवार के लोग रहते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

PALI RAILWAY STATIONPM MODI RAJASTHAN VISITJALORE TO DELHIवंदे भारत ट्रेनRAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का आया भूकंप, धरती कांपने से दहशत में लोग

25 सितंबर 2025 का राशिफल: गुरुवार को वृषभ राशि समेत इन राशियों की होगी उन्नति

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.