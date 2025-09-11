ETV Bharat / state

जोधपुर-बीकानेर को वंदे भारत और जैसलमेर को नई रेल सेवा का तोहफा, रेल मंत्री वैष्णव ने की घोषणा

'आइडियोथॉन' में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व अन्य अतिथि ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान को बड़ी रेल सौगात देते हुए जोधपुर और बीकानेर को दिल्ली से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेनों के साथ-साथ जैसलमेर के लिए एक नई ओवरनाइट एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की. जयपुर में लघु उद्योग भारती के एक कार्यक्रम 'आइडियोथॉन' में उन्होंने यह ऐलान करते हुए कहा कि इससे प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा उन्होंने युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने और जयपुर के स्टेशनों के नाम के साथ 'जयपुर' जोड़ने का सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती और राजस्थान सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के पांच हजार युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ट्रैनिंग दी जाएगी. इस कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं के नवाचारों की सराहना की और पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया. इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी शिरकत की और युवाओं का मनोबल बढ़ाया. अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जयपुर में खातीपुरा एक मेगा मेंटिनेंस टर्मिनल बन रहा है. यहां जो सुविधाएं विकसित हुई हैं. उसमें वंदे भारत की मेंटिनेंस के साथ ही दूसरे कोच की मेंटिनेंस भी होगी. यह अपने आप में एक अनूठा टर्मिनल है. इससे आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. उन्होंने कहा कि जोधपुर से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन के संचालन की घोषणा कुछ समय पहले की गई थी. उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस ट्रेन का संचालन बहुत जल्दी शुरू होगा. 'आइडियोथॉन'में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: कोटा-बूंदी में एयरपोर्ट, कटक-भुवनेश्वर पर लिंक रोड का निर्माण, मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले पांच हजार युवाओं को देंगे ट्रैनिंग: उन्होंने कहा कि बीकानेर से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी फैसला लिया गया है. यह ट्रेन भी जल्द चालू होगी. इसके साथ ही जैसलमेर से दिल्ली एक ओवरनाइट एक्सप्रेस करने का भी फैसला लिया गया है. जिससे जैसलमेर की समृद्ध विरासत तक पहुंचने का सबको एक साधन मिले. उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर प्रदेश के पांच हजार नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ट्रैनिंग दी जाएगी.