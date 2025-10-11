ETV Bharat / state

'विश्व भारत की ओर विश्वास की दृष्टि से देख रहा', ब्रह्माकुमारीज के कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री वैष्णव

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोविड काल में भारत ने निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराई. भारत में जो आध्यात्मिक शक्ति है, वह विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती. वैष्णव ने कहा कि हमें अपने स्वाभाविक वैश्विक स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे और यही संदेश ब्रह्माकुमारी परिवार देता है.

सिरोही: ब्रह्माकुमारीज संस्थान के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन शनिवार को 'एक स्थाई भविष्य की प्रेरणा' विषय पर विद्वानों और वक्ताओं ने विचार रखे. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व भारत को विश्वास की दृष्टि से देख रहा है. भारत सेवाभाव और समावेशी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहा है.

सम्मेलन में आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज संस्था चरित्र निर्माण का कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि ज्ञान महान नहीं बनाता, बल्कि चरित्र महान बनाता है. राम अपने चरित्र के कारण पूजे जाते हैं, जबकि रावण अपने ही चरित्र के कारण हर वर्ष जलाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि भारत भूमि सत्य और सत्कर्म की भूमि है, लेकिन भोगवाद के कारण हमने सत्कर्म छोड़ दिए हैं.

बाजारवादी ताकतों से दुनिया में अस्थिरता: इंद्रेश कुमार ने कहा कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश को सही रास्ता अपनाना होगा. वैश्विक बाजारवादी शक्तियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतों ने दुनिया में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने शांति के माध्यम से उन्हें असफल किया. भारत ने म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका को स्थिरता दी, इसलिए आज ये देश भारत को हितैषी मानते हैं.

कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं: कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास सकारात्मक मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वह नकारात्मक राजनीति कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने विपक्ष में रहकर लोकतंत्र को बचाया था और आज सत्ता में रहकर भी उसकी रक्षा कर रही है.