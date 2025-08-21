ETV Bharat / state

छठ–दीपावली पर यात्रियों के लिए रेलवे का तोहफा, स्पेशल ट्रेनों के 12 हजार से अधिक फेरे चलेंगे - SPECIAL TRAINS ON DIWALI 2025

भारतीय रेल की यह पहल न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे देश के यात्रियों को त्योहारों पर एक बेहतर, सुरक्षित व किफायती यात्रा का अनुभव देगी.

SPECIAL TRAINS ON DIWALI 2025
छठ–दीपावली पर यात्रियों के लिए रेलवे का तोहफा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2025 at 8:05 PM IST

नई दिल्ली: छठ पर्व व दीपावली जैसे बड़े त्यौहारों के दौरान बिहार और पूर्वी भारत से लाखों लोग अपने घर लौटते हैं. इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार ऐतिहासिक कदम उठाया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि त्योहार सीजन में स्पेशल ट्रेनों के 12,000 से अधिक फेरे चलाए जाएंगे. यह फैसला त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक व समय पर यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से लिया गया है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, सांसद डॉ. संजय जायसवाल और सांसद संजय झा से विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है.

उनका कहना था कि छठ बिहार की आस्था, संस्कृति व परंपरा से जुड़ा सबसे बड़ा पर्व है. इस समय लोगों की घर लौटने की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था बेहद जरूरी थी.

SPECIAL TRAINS ON DIWALI 2025
स्पेशल ट्रेनों के 12 हजार से अधिक फेरे चलेंगे (SOURCE: ETV BHARAT)

यात्रियों को विशेष छूट: त्योहार सीजन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने खास छूट देने की घोषणा की है, जो यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच ऑनवर्ड जर्नी और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच रिटर्न यात्रा करेंगे, उन्हें रिटर्न टिकट पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. यह सुविधा इस वर्ष एक प्रयोग के तौर पर लागू की जा रही है. उम्मीद है कि इससे लाखों यात्रियों को लाभ मिलेगा.

SPECIAL TRAINS ON DIWALI 2025
यात्रियों के लिए खुश खबरी ! (SOURCE: ETV BHARAT)

नई ट्रेनों की भी सौगात: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बिहार से चार और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी. ये ट्रेनें गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के बीच चलेंगी. पूर्णिया से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा भी की गई है.

नई परियोजनाओं से मजबूत होगा रेल नेटवर्क: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा. इनमें भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थस्थलों को जोड़ने वाला नया बौद्ध सर्किट ट्रेन, बक्सर से लखीमसराय रेलखंड का चार लाइनों में विस्तार, पटना के चारों ओर रिंग रेलवे नेटवर्क का विकास, सुल्तानगंज और देवघर को सीधी रेल कनेक्टिविटी, पटना–अयोध्या के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू होगी. बिहार के विभिन्न जिलों में नए रोड ओवरब्रिज बनाए जाएंगे.

बिहारवासियों को मिलेगी राहत : नई ट्रेनों व परियोजनाओं की इस घोषणा पर बिहार के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि छठ पर्व पर यह सौगात करोड़ों बिहारवासियों के लिए तोहफे से कम नहीं है.

