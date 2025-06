ETV Bharat / state

रेलवे गार्ड निकला फर्जी, डमी कैंडिडेट से क्लियर की परीक्षा, CBI ने दर्ज की FIR - RAILWAY GUARD SUSPENDED

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कोटा ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

Published : June 19, 2025 at 11:35 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 11:51 AM IST

कोटा : फर्जी भर्ती के मामले में पहले से सस्पेंड चल रहे राजेंद्र मीणा के खिलाफ ही सीबीआई ने नया मुकदमा दर्ज किया है. उस पर भी फर्जी डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास करने का आरोप लगा है. बता दें कि रेलवे में डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा में बैठने का मामला सामने आया था, जिसमें दो महिला रेल कार्मिकों को सस्पेंड किया गया था. इसी मामले में मदद करने वाले एक रेलवे गार्ड राजेंद्र मीणा को भी सस्पेंड किया गया था. अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें राजेंद्र मीणा के खिलाफ ही सेंट्रल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन (CBI) की जयपुर यूनिट ने नया मुकदमा दर्ज किया है. उस पर भी फर्जी डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा में पास करने का आरोप लगा है. सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक उन्होंने बताया कि साल 2019 में जनरल डिपार्मेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 2019 में निकला था. यह कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT) आयोजित की गई थी. इसमें वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे (जबलपुर जोन) में कई पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम आयोजित हुआ था. इसी एग्जाम में राजेंद्र मीणा ने भी रेलवे गार्ड की नौकरी डमी कैंडिडेट मनीष मीणा और मनीष कुमार के जरिए प्राप्त करने का आरोप लगा है. सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर के मुताबिक राजेंद्र कुमार मीणा रेलवे गार्ड है, लेकिन उनकी जगह परीक्षा मनीष मीणा उर्फ मनीष कुमार में एग्जाम सेंटर पर दी थी. इसे भी पढ़ें: SI पेपर लीक: CBEO पिता ने बेटे के लिए 10 लाख में किया था पेपर का सौदा, अब दोनों एसओजी की गिरफ्त में आईडी और फोटो में किया था हेरफेर : इस मामले में परीक्षा देने वाला युवक मनीष मीणा राजस्थान के ही दौसा जिले के महुआ तहसील के बोरखेड़ा गांव निवासी है. जिसने ही 2019 को कोटा के ही सत्य ऑनलाइन एक्जाम सेंटर पर यह परीक्षा दी थी. धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी के लिए जाली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करने सहित अन्य धाराओं में 12 जून को मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें राजेंद्र और मनीष मीणा को आरोपी बनाया है. इस मामले में सीबीआई ने 120 बी, 419, 420, 468, 471 व आईपीसी की धारा 66 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इस पूरे मामले की जांच सीबीआई इंस्पेक्टर रमेश कुमार नेहरा कर रहे हैं. इस पूरे प्रकरण में दस्तावेजों में हेरफेर भी राजेंद्र मीणा ने की थी. उसने अपने फोटो में भी मिक्सिंग के जरिए मनीष मीणा के फोटो को चस्पा करवाया था, ताकि मनीष मीणा आसानी से परीक्षा दे सके. नए मुकदमे की जानकारी नहीं, जांच पड़ताल करेंगे : कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि टीआरडी डिपार्टमेंट की हेल्पर सपना मीना और सोगरिया स्टेशन की पॉइंट्स में आशा मीणा पर फर्जी तरीके से डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास होने का आरोप लगा था. इस मामले में सपना मीणा के पति मनीष ने शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई भी हुई थी. रेलवे ने पहले आशा और सपना को सस्पेंड कर दिया. इसी मामले में सहयोग करने वाले राजेंद्र मीणा और वर्कशॉप टेक्नीशियन चेतराम मीणा भी सस्पेंड हुए थे. अब सीबीआई ने अगर कोई नया मुकदमा दर्ज किया है, इस संबंध में फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन मामले की पड़ताल करवाई जाएगी.

लगातार सामने आ रहे हैं मामले : रेलवे में डमी कैंडिडेट के जगह भर्ती हो या फिर फर्जी तरीके से नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने के मामला लगातार सामने आ रहे हैं. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी आरती मोखड़े से नियुक्ति देने की एवज में लाखों रुपए हड़पने की शिकायत आई थी. जिस पर जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया व जांच जारी है. इसमें यह भी आरोप लगे थे कि डीआरएम ऑफिस में ही उसे कई दिनों तक ट्रेनिंग करवाई गई, उसके साथ अन्य लोग भी शामिल थे. इसके पहले सपना मीणा ने साल 2023 में ग्रुप डी भर्ती में दूसरे उम्मीदवार लक्ष्मी के जरिए पास की थी. इसी तरह से आशा मीणा ने भी 2022 में परीक्षा लक्ष्मी मीणा के जरिए पास की थी. इन पर सीबीआई ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया था और जांच जारी है. इसी प्रकरण में राजेंद्र मीणा और चेतराम मीणा को निलंबित किया था. इसे भी पढ़ें: एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक: ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, इंटेलिजेंस ट्रेंनिंग एकेडमी में था तैनात पहले अजमेर की भर्ती पर सवाल, अब कोटा में भी आरोप : सीबीआई में 8 फरवरी 2025 को दर्ज किया मुकदमे में आशा मीणा को आरोपी बनाया था. इस मामले में ही राजेंद्र मीणा और अन्य के नाम भी सामने आए थे. हालांकि इसकी भर्ती नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे में हुई थी, जिसमें अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड ने जॉइनिंग दी थी. इसके बाद बीकानेर में पोस्टिंग के बाद दोनों ट्रांसफर करवाते हुए कोटा गई थी. ऐसे में पहले आरोप लगे थे कि अजमेर में हुई भर्ती में गड़बड़झाला हुआ है, लेकिन अब सीबीआई की नई एफआईआर के मुताबिक कोटा में भी गड़बड़झाला सामने आ रहा है. म्युचुअल ट्रांसफर के बाद कोटा गई थी दोनों आरोपी कार्मिक : रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर ने ग्रुप D की साल 2019 में निकाली थी, जिसमें सपना व आशा ने ऑनलाइन आवेदन किया. इसके बाद अपने ही एक रिश्तेदार के जरिए सपना के नाम से दिल्ली की पुलिसकर्मी लक्ष्मी मीणा ने डमी कैंडिडेट के रूप में रेलवे भर्ती परीक्षा दी थी. यहां तक की वेरीफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी लक्ष्मी मीणा ने ही दिए थे. नौकरी लगने के समय लक्ष्मी की जगह सपना सामने आ गई. इसके बाद सीधा ट्रेनिंग के लिए ही सपना 2023 अप्रैल में हरियाणा के सिरसा ट्रेनिंग में गई और उसने बीकानेर में जॉइनिंग दे दी.

