ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में तूफानी रफ्तार से दौड़ेगी 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, रेलवे जीएम ने किया निरीक्षण

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर बने डिपो के निरीक्षण के दौरान रेलवे जीएम बंदोपाध्याय ने वन्दे भारत की सीट को यात्रियों के सुविधा अनुकूल अधिक आरामदायक बनाने के लिए एर्गाेनॉमिकली डिजाइन करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने अग्निशमन यंत्रों की जांच भी की. अग्निशामक यंत्रों की सफल टेस्टिंग के बाद ही रैक में उपयोग में लेने के निर्देश दिए गए, जिससे सुरक्षा में कोई कमी न रहे. निरीक्षण के दौरान रेलवे जीएम के साथ, डीआरएम, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) रामेन्द्र पाण्डेय, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (कोचिंग) आर. पी. खरे समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

भोपाल : मध्यप्रदेश को एक नई वंदे भारत मिलने वाली है. इसके लिए राजधानी के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक तीसरी पिट लाइन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं. शनिवार को पश्चिम मध्य रेलवे की जीएम शोभना बंदोपाध्याय ने रानीकमलापति में निर्माणधीन पिट लाइन के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे नई वंदे भारत का संचालन प्रारंभ किया जा सके. इसके साथ ही उन्होंने वंदे भारत के नए रैक का जायदा लिया.

रेलवे जीएम ने किया निरीक्षण (Etv Bharat)

तूफानी रफ्तार से दौड़ेगी 20 कोच वाली वंदे भारत

भोपाल और लखनऊ के बीच चेयरकार वंदे भारत का संचालन किया जाएगा. भोपाल रेल मंडल के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया, '' भोपाल-लखनऊ वंदे भारत में 4 अतिरिक्त कोच बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे रेलवे बोर्ड ने स्वीकृत कर लिया है. अब इस रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन होगा. पहले इस मार्ग पर 16 कोच वाली वंदे भारत चलाने का निर्णय लिया गया था.''

भोपाल रेल मंडल को वंदे भारत का रैक अलाट (Etv Bharat)

भोपाल रेल मंडल को वंदे भारत की रैक अलाट

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक भोपाल रेल मंडल का अलॉट कर दी गई है. लेकिन रानीकमलापति रेलवे स्टेशन पर चल रहे पिट लाइन के काम के कारण अभी इस पटरियों पर नहीं उतारा जाएगा. हालांकि, भोपाल-लखनऊ वंदे भारत का अधिकारिक नोटिफिकेशन अक्टूबर के अंतिम संप्ताह में जारी हो सकता है. अधिकारियों ने बताया कि तीसरी पिट लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है. जल्द ही ठेकेदार पिट लाइन को रेलवे को सौंपने वाला है.

जर्मन तकनीकी से होगी वंदे भारत के कोच की धुलाई (Etv Bharat)

जर्मन तकनीकी से होगी वंदे भारत के कोच की धुलाई

रेल अधिकारियों ने बताया कि यह केमटेक डिजाइन की पिट लाइन है, जो दो पुरानी लाइनों की तुलना में तकनीकी संसाधनों से लैस है. जिस पर जर्मन कंपनी लिंक हाफमैन बुश (एलएचबी) के तकनीकी सहयोग से बनाए जा रहे नए कोचों का आसानी से सुधार किया जा सकेगा. यहां एलएचबी कोच वाली ट्रेनों की ओवर हालिंग होगी. तीसरी पिट लाइन की ऊंचाई अधिक है, जिसमें रेलकर्मी कोचों के नीचे आसानी से खड़े रहकर सुधार कार्य कर सकेंगे. इसमें मशानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाथ-वे बने हुए हैं. इस पिट लाइन में कम समय से अधिक ट्रेनों का मेटेंनेंस किया जा सकेगा.