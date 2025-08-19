छपरा: मंगलवार को बिहार के छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पूर्वोत्तर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर राकेश कुमार यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई. वे अपने उच्च अधिकारियों के साथ निरीक्षण के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. इससे प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई.

छपरा जंक्शन पर इंजीनियर की मौत: घटना के तुरंत बाद राकेश कुमार को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर किया. वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है.

गुंजन कुमार, आईओडब्ल्यू, छपरा जक्शन (ETV Bharat)

परिवार का मातम: 52 वर्षीय राकेश कुमार यादव मूल रूप से नालंदा जिले के हिलसा के निवासी थे. लेकिन, उनका परिवार वर्तमान में पटना में रहता है. उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य तुरंत अस्पताल पहुंच गए, जहां वे अपने करीबी रिश्तेदार की अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठा हुए.

रेलकर्मियों में शोक की लहर: रेल कर्मचारियों में उनके निधन को लेकर गहरा शोक व्याप्त है. कर्मचारी किशन देव शाह, रितेश विभु और सहायक IOW गुंजन कुमार निरीक्षण के दौरान मौजूद थे. उनकी मौत से रेलवे विभाग के अंदर काम का बोझ और मानसिक दबाव फिर से चर्चा का विषय बन गया है.

जांच की मांग: पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ (NERMC) के शाखा मंत्री संजय तिवारी ने कहा कि राकेश कुमार की मौत में अधिकारियों द्वारा बनाए गए मानसिक दबाव और अत्यधिक कार्यभार की बड़ी भूमिका है.उन्होंने सरकार और रेलवे प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की है.

"यह हादसा मंगलवार को हुआ जब वे अपने उच्च अधिकारियों के साथ निरीक्षण में शामिल थे. अचानक बेहोश होकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े. अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई."-गुंजन कुमार, आईओडब्ल्यू, छपरा जक्शन

