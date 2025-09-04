ETV Bharat / state

रेलवे कर्मचारियों की हुंकार: ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और रिक्तियों पर भर्ती की मांग तेज - NATIONAL CONVENTION OF RAILWAYMEN

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2 से 4 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित हुआ.

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2025 at 8:42 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस (एनएफआईआर) का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2 से 4 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित हुआ. इसमें देशभर से हजारों रेल कर्मचारी शामिल हुए. इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली रही. इसके साथ ही खाली पदों पर भर्ती, बोनस वृद्धि और कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं की आवाज जैसी मांगें बुलंद की गई.

बिहार के हाजीपुर से अधिवेशन में आए रेल कर्मचारी हीरा कुमार ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना है. रेलवे में रिक्त पदों पर भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की कमी के कारण काम का बोझ बढ़ता जा रहा है. अधिवेशन में पहुंचे बीपी सिंह ने भी OPS बहाली की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि हम एनपीएस यूपीएस का बहिष्कार करते हैं. रेलवे में 13 लाख कर्मचारी हैं लेकिन ट्रेनों व यात्रियों की संख्या बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही. काम के दबाव में कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं. की-मैन व ट्रैकमैन की ट्रेन से काटने के कारण मौतें आम हो गई हैं. जब तक OPS बहाल नहीं होगी, हम चुप नहीं बैठेंगे.

रेलवे कर्मचारियों का हुंकार
रेलवे कर्मचारियों का हुंकार (ETV Bharat)

खाली पदों को तत्काल भरा जाए: कर्मचारी नेता प्रेम शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि अधिवेशन में 18 प्रस्ताव पारित किए गए. हम OPS को लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं. NPS व UPS को रद्द करना चाहते हैं. कोरोना काल के 18 महीने का बकाया डीए आज तक नहीं मिला है. एक कर्मचारी पांच-पांच लोगों का काम कर रहा है. दबाव में काम करने पर सजा तक दी जा रही है. हमारी मांग है कि खाली पदों को तत्काल भरा जाए, वरना हम संघर्ष का नया रोडमैप तैयार करेंगे.

सबसे बड़ी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना: भूपेंद्र कुमार ने भी भर्ती के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि खाली पदों के कारण कर्मचारियों पर वर्कलोड ज्यादा है. इसका असर कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. इससे प्रोडक्टिविटी भी घट रही है. इसके बावजूद कर्मचारी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय को तत्काल रिक्तियों पर विचार करना चाहिए. उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट सोमनाथ मलिक ने कहा कि इस अधिवेशन में 14 से 15 हजार कर्मचारी पहुंचे. हर कर्मचारी चाहता है कि OPS बहाल की जाए. 18 महीने का रोका गया बकाया तुरंत दिया जाए. बोनस बढ़ाया जाए और रिक्त पद भरे जाएं. कांग्रेस नेतृत्व मल्लिकार्जुन लड़के और राहुल गांधी ने भी हमें भरोसा दिलाया है कि वे OPS को अपने एजेंडे में शामिल करेंगे और केंद्र पर दबाव बनाएंगे.

कार्यस्थल का माहौल महिलाओं के अनुकूल नहीं: एनएफआईआर के महिला विंग नेशनल प्रेसिडेंट सोनिया शर्मा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की समस्याओं पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि रेलवे में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कार्यस्थल का माहौल उनके अनुकूल नहीं है. कई तरह की हिंसा झेलनी पड़ती है. इसके लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए. इसके साथ ही महिलाओं को बिना वेतन कटौती अधिकतम CCL (चाइल्ड केयर लीव) मिलनी चाहिए. रनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग और बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य हों. अधिवेशन में पारित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे जाएंगे. कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे आगे की लड़ाई का रोडमैप तैयार करेंगे.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस (एनएफआईआर) का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2 से 4 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित हुआ. इसमें देशभर से हजारों रेल कर्मचारी शामिल हुए. इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली रही. इसके साथ ही खाली पदों पर भर्ती, बोनस वृद्धि और कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं की आवाज जैसी मांगें बुलंद की गई.

बिहार के हाजीपुर से अधिवेशन में आए रेल कर्मचारी हीरा कुमार ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना है. रेलवे में रिक्त पदों पर भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की कमी के कारण काम का बोझ बढ़ता जा रहा है. अधिवेशन में पहुंचे बीपी सिंह ने भी OPS बहाली की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि हम एनपीएस यूपीएस का बहिष्कार करते हैं. रेलवे में 13 लाख कर्मचारी हैं लेकिन ट्रेनों व यात्रियों की संख्या बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही. काम के दबाव में कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं. की-मैन व ट्रैकमैन की ट्रेन से काटने के कारण मौतें आम हो गई हैं. जब तक OPS बहाल नहीं होगी, हम चुप नहीं बैठेंगे.

रेलवे कर्मचारियों का हुंकार
रेलवे कर्मचारियों का हुंकार (ETV Bharat)

खाली पदों को तत्काल भरा जाए: कर्मचारी नेता प्रेम शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि अधिवेशन में 18 प्रस्ताव पारित किए गए. हम OPS को लाने के लिए संकल्पबद्ध हैं. NPS व UPS को रद्द करना चाहते हैं. कोरोना काल के 18 महीने का बकाया डीए आज तक नहीं मिला है. एक कर्मचारी पांच-पांच लोगों का काम कर रहा है. दबाव में काम करने पर सजा तक दी जा रही है. हमारी मांग है कि खाली पदों को तत्काल भरा जाए, वरना हम संघर्ष का नया रोडमैप तैयार करेंगे.

सबसे बड़ी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना: भूपेंद्र कुमार ने भी भर्ती के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि खाली पदों के कारण कर्मचारियों पर वर्कलोड ज्यादा है. इसका असर कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. इससे प्रोडक्टिविटी भी घट रही है. इसके बावजूद कर्मचारी मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्रालय को तत्काल रिक्तियों पर विचार करना चाहिए. उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट सोमनाथ मलिक ने कहा कि इस अधिवेशन में 14 से 15 हजार कर्मचारी पहुंचे. हर कर्मचारी चाहता है कि OPS बहाल की जाए. 18 महीने का रोका गया बकाया तुरंत दिया जाए. बोनस बढ़ाया जाए और रिक्त पद भरे जाएं. कांग्रेस नेतृत्व मल्लिकार्जुन लड़के और राहुल गांधी ने भी हमें भरोसा दिलाया है कि वे OPS को अपने एजेंडे में शामिल करेंगे और केंद्र पर दबाव बनाएंगे.

कार्यस्थल का माहौल महिलाओं के अनुकूल नहीं: एनएफआईआर के महिला विंग नेशनल प्रेसिडेंट सोनिया शर्मा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की समस्याओं पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि रेलवे में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कार्यस्थल का माहौल उनके अनुकूल नहीं है. कई तरह की हिंसा झेलनी पड़ती है. इसके लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए. इसके साथ ही महिलाओं को बिना वेतन कटौती अधिकतम CCL (चाइल्ड केयर लीव) मिलनी चाहिए. रनिंग रूम में एयर कंडीशनिंग और बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य हों. अधिवेशन में पारित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे जाएंगे. कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे आगे की लड़ाई का रोडमैप तैयार करेंगे.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAILWAYMANS ISSUES BY NFIRNATIONAL FEDERATION OF RAILWAYMENRAILWAY EMPLOYEES ISSUEOLD PENSION SCHEME RAILWAYNATIONAL CONVENTION OF RAILWAYMEN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.