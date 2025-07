ETV Bharat / state

प्रयागराज जंक्शन पर रेलकर्मी की हत्या; हमलावर ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, RPF जवान घायल - PRAYAGRAJ NEWS

रोते-बिलखते रेलकर्मी के परिजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 10, 2025 at 7:58 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 8:53 AM IST 4 Min Read

प्रयागराज: जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 7/8 पर बुधवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई. ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मी की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. हमलावर ने पहले रेलकर्मी पर अचानक जानलेवा हमला किया और फिर यात्रियों से घिरने पर चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. हमले को रोकने की कोशिश में आरपीएफ का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया है. अचानक हुए हमले से मची अफरा-तफरी: यह घटना रात करीब 9:20 बजे की है. कैरेज एंड वैगन विभाग में मैकेनिकल हेल्पर पद पर तैनात अमित कुमार पटेल प्लेटफॉर्म के हावड़ा एंड पर कोच पोजिशन ले रहे थे. तभी आउटर की ओर से एक अज्ञात व्यक्ति भारी लोहे की रॉड लेकर आया और पीछे से अमित पर अचानक हमला कर दिया. सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें लगने से अमित मौके पर ही ढेर हो गए. हमला इतना अचानक और तेज था, कि अमित को संभलने का मौका ही नहीं मिला. आरपीएफ जवान बचाने गया तो उस पर टूट पड़ा हमलावर: प्लेटफार्म पर मौजूद आरपीएफ जवान माधव सिंह ने हमलावर को रोकने की कोशिश की, तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया. हमले में माधव भी बुरी तरह घायल हो गए. हमलावर ने अफरा तफरी के बीच पूर्वा एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों व अटेंडेंट पर भी रॉड से हमला किया. जब यात्रियों ने उसे घेरने की कोशिश की, तो वह चलती पूर्वा एक्सप्रेस के आगे कूद गया, जिससे मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई. घटना के बाद बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी, यूनियन नेता और अधिकारी रेलवे अस्पताल पहुंच गए. हमले ने यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 15 मिनट तक प्लेटफार्म पर दहशत का माहौल रहा. सीसीटीवी की मदद से पहचान की कोशिश: वरिष्ठ खंड अभियंता प्रशांत कुमार सिंह की तहरीर पर जीआरपी ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया है. हमलावर आउटर से प्लेटफार्म में दाखिल हुआ आरपीएफ के सीनियर डीएससी विजय प्रकाश पंडित ने बताया कि हमलावर आउटर से प्लेटफार्म में दाखिल हुआ और सीधा हमला कर दिया. प्रारंभिक तौर पर उसके मानसिक असंतुलन की आशंका जताई गई है, लेकिन रंजिश या साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता. सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावर की पहचान और हमले की मंशा की जांच की जा रही है.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि घायल आरपीएफ जवान को नैनी स्टेशन पर प्राथमिक उपचार के बाद रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि मृतक अमित पटेल और हमलावर दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है. हमलावर कौन था अभी इसका पता नहीं चल पाया है. वाराणसी के रहने वाले थे रेलकर्मी अमित पटेल: प्रयागराज जंक्शन पर रॉड से हमले में मारे गए अमित पटेल वाराणसी के रहने वाले थे. वह तीन बहनों में इकलौते भाई थे और अविवाहित थे. वह सलोरी में किराए पर रहकर नौकरी कर रहे थे. अमित अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उन्होंने राखी पर घर आने का वादा किया था और बहनें उनके स्वागत की तैयारी में जुटी थीं. साथी कर्मचारियों के बीच वह काफी लोकप्रिय थे और हमेशा मदद को आगे रहते थे. रेलवे देगा हरसंभव सहायता: घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों और यूनियन पदाधिकारियों ने मृतक आश्रित को नौकरी देने की मांग की है. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने आश्वासन दिया कि परिजनों को हरसंभव सहायता दी जाएगी और नौकरी की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. हमले में घायल आरपीएफ जवान के साथ कुछ यात्री भी चपेट में आए थे. यूनियन के आग्रह पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया टाल दी गई है, जो अब परिजनों की मौजूदगी में होगी. यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में नाबालिग को बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप; चार आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस

Last Updated : July 10, 2025 at 8:53 AM IST