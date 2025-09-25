रेलवे बोनस पर सवाल: ज्यादातर कर्मचारियों को नहीं मिलेगी राहत, जानिए क्यों
रेलवे के बोनस पर ऑल इंडिया रेलवेमेंस के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि अधिकतम बोनस सिर्फ 17,951 रुपये तक सीमित किया गया है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया है, लेकिन हकीकत में यह घोषणा उतनी राहत देने वाली नहीं है जितनी दिखाई दे रही है. 10.91 लाख कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर दीपावली से पहले बोनस देने का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि अधिकतम बोनस सिर्फ 17,951 रुपये तक सीमित किया गया है. इससे ज्यादा बोनस किसी को मिलने की संभावना नहीं है. यानी कर्मचारियों की बड़ी संख्या को 10 से 15 हजार रुपये के बीच ही बोनस मिलेगा, जो महंगाई व खर्चों की तुलना में बेहद कम आंका जा है. ट्रैक मेंटेनर, तकनीशियन व पॉइंट्समैन जैसे ग्रुप ‘सी’ के कर्मचारी साल भर कठिन व विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत के अनुपात में बोनस की यह रकम बेहत कम है.
दिवाली पर बोनस का ऐलान को लेकर ईटीवी भारत ने ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा से बातचीत. इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बोनस का पैटर्न पिछले कई सालों से बदला नहीं है और इसे वास्तविक वेतन व बढ़ती महंगाई से जोड़कर तय नहीं किया जाता है. सरकार इसको उत्पादकता बोनस बताकर पेश करती है, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि उत्पादन क्षमता बढ़ने के बावजूद बोनस की राशि वही रहती है. नतीजा यह है कि लाखों रेल कर्मचारियों के लिए यह दिवाली बोनस केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जबकि उनकी असली आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है.
बेसिक सैलरी 7000 पर बोनस: गोपाल मिश्रा ने कहा कि जिस तरीके से बोनस की घोषणा की जाती है इससे बाजार में संदेश यही जाता है कि रेल कर्मचारियों के ऊपर सरकार ने खजाना लुटा दिया, लेकिन इस बोनस की अधिकतम राशि 17,951 रुपये है. क्योंकि 7000 की बेसिक लिमिट है. सरकार ने बेसिक सैलरी की 7,000 रुपए की लिमिट बोनस एक्ट के तहत लगा रखी है. बोनस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि कर्मचारियों को कितनी भी सैलरी मिले लेकिन बेसिक सैलरी 7,000 ही काउंट की जाएगी. यह कर्मचारियों के सामने बहुत बड़ी मजबूरी है. इसी के आधार पर बोनस मिलता है.
वेतन के अनुसार बोनस की मांग: शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने इसको मजबूती से रेल और श्रम मंत्रालय के सामने रखा है. श्रम मंत्रालय समझौते के बगैर इस मामले में कुछ करने में असमर्थता जताता है. इसमें देश के पूंजीपति लोग कहते हैं कि वह इससे ज्यादा बेसिक नहीं दे सकते हैं. हमने वित्त मंत्रालय के जरिए सरकार से मांग की है कि रेलवे को इससे बाहर कर दिया जाए, क्योंकि रेलवे अपने कर्मचारियों को पेमेंट अपने संसाधन से करता है. रेलवे की तरफ से यह कहा जाता है कि जब तक सरकार और श्रम मंत्रालय इसमें कुछ कहता नहीं है तब तक वह अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकते. यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में हम यही मांग करेंगे कि हमारे वेतन के अनुसार ही हमें बोनस का भुगतान किया जाए.
