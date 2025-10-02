नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद में रेलवे प्रमुख ने लिए यात्रियों से सुझाव, रेलवे के कायाकल्प की तैयारी
गांधी जयंती पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ‘अमृत संवाद’ कार्यक्रम हुआ, जिसका लक्ष्य लोगों की भागीदारी से रेलवे को आधुनिक, स्वच्छ, यात्री-अनुकूल बनाना है.
Published : October 2, 2025 at 7:36 PM IST
नई दिल्ली: महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने ‘अमृत संवाद’ कार्यक्रम में भाग लिया. यह पहल प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित अमृत काल की परिकल्पना व पंच प्रण के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्टेशनों के आधुनिकीकरण में जनसहभागिता सुनिश्चित करना और एक आधुनिक, स्वच्छ एवं यात्री-अनुकूल रेलवे नेटवर्क का निर्माण करना है.
यात्रियों से सीधा संवाद व सम्मान समारोह
इस अवसर पर सतीश कुमार ने यात्रियों से सीधे बातचीत की और उनसे रेलवे की मौजूदा सुविधाओं तथा सुधार कार्यों पर सुझाव प्राप्त किए. उन्होंने कहा कि यात्रियों की प्रतिक्रिया ही रेलवे सुधार का वास्तविक मार्गदर्शन करती है. कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 8 सफाई मित्रों व स्वच्छता विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता में विजयी तीन छात्रों को सम्मानित किया गया.
‘अमृत संवाद’ का उद्देश्य
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह अभियान पूरे देश में 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए गए सुधारों पर विशेष फोकस रहेगा. इन सुधारों में शामिल हैं:
- आधुनिक प्रतीक्षालय और शौचालय
- बेहतर लिफ्ट और एस्केलेटर
- यात्री सूचना प्रणाली
- मुफ्त वाई-फाई
- एक स्टेशन एक उत्पाद कियोस्क
- स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण और भूनिर्माण
- दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं
शहरी परिवहन से बेहतर कनेक्टिविटी, ऊर्जा-कुशल समाधान, विस्तारित प्लेटफॉर्म कवर और व्यक्तिगत यात्री सेवाएं अन्य मुद्दों पर भी यात्रियों से भविष्य के सुधारों पर भी सुझाव लिए जाएंगे.
स्वच्छता ही सेवा में भारतीय रेलवे की उपलब्धियां
अमृत संवाद कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की उपलब्धियों से भी जुड़ा है. 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चले इस अभियान में देशभर के रेलवे जोन व स्टेशनों ने व्यापक भागीदारी की.
अभियान में 2.40 लाख से अधिक लोगों ने स्वच्छता शपथ ली. 2452 जागरूकता कार्यशालाएं व 361 NGO-CSO साझेदारी कार्यक्रम आयोजित हुए. 1117 स्वास्थ्य शिविर, 215 मैराथन, 239 साइक्लोथन और 663 वॉकएथन आयोजित किए गए. 74,078 पौधे लगाए गए और 364 टन प्लास्टिक कचरा हटाया गया. रेलवे ट्रैक की 1096.6 किलोमीटर लंबाई को साफ किया गया. स्टेशनों एवं ट्रेनों में 1556 शौचालय और कोच अपग्रेड किए गए. 326 स्मार्ट डस्टबिन पैंट्री कारों में लगाए गए. कुल 1146 सफाई मित्रों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया.
