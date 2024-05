यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! रेल यात्रियों को फिर झटका, रेलवे ने 22 यात्री ट्रेनों को किया कैंसिल, देखें सूची - Trains cancelled

Updated : May 2, 2024, 8:23 AM IST

Published : May 2, 2024, 6:56 AM IST

बिलासपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और यहां से होकर गुजरने वाली 22 यात्री ट्रेनों को रेलवे ने फिर कैंसिल कर दिया है. यात्री ट्रेनों को कैंसिल करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि इतवारी स्टेशन के पास रेलवे प्रशासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. जिसके चलते इन 22 22 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया है. यात्री ट्रेनों को क्यों किया कैंसिल? : रेलवे प्रशासन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 22 यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) रेलवे स्टेशन है, जहां एलएचएस पुशिंग का कार्य रेलवे करने जा रही है. इतवारी स्टेशन की सभी ट्रैक के बीच काम किया जाएगा, इस वजह से ट्रेन यहां से गुजर नहीं पाएंगी. यह कार्य 08 से 10 मई 2024 तक और 19 से 30 मई 2024 तक किया जाएगा. यही वजह है कि यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है. 08 से 10 मई 2024 के बीच रद्द होने वाली गाडियां: दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक डोंगरगढ़ से चलने वाली 08711 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 09 से 11 मई, 2024 तक गोंदिया से चलने वाली 08712 गोंदिया-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक गोंदिया से चलने वाली 08713 गोंदिया-सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 09 से 11 मई, 2024 तक सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से चलने वाली 08716 सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) -गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 09 से 11 मई, 2024 तक सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से चलने वाली 08756 सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) रामटेक मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 09 से 11 मई, 2024 तक रामटेक से चलने वाली 08751 रामटेक-सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से चलने वाली 08754 सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) –रामटेक मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक रामटेक से चलने वाली 08755 रामटेक-सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से चलने वाली 08714 सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) बालाघाट मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक बालाघाट से चलने वाली 08715 बालाघाट-सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से चलने वाली 08281 सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)- तिरोडी पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक तिरोडी से चलने वाली 08284 तिरोडी-तुमसर रोड पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक तुमसर रोड से चलने वाली 08283 तुमसर रोड-तिरोडी पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक तिरोडी से चलने वाली 08282 तिरोडी- सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी. दिनांक 06 से 08 मई, 2024 तक टाटानगर से चलने वाली 18109 टाटानगर-सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से चलने वाली 18110 सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)- टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 08 से 10 मई, 2024 तक नागपुर से चलने वाली 11201नागपुर- शहडोल एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 09 से 11 मई, 2024 तक शहडोल से चलने वाली 11202 शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.

अस्थायी रूप से रद्द होने वाली गाडियां: दिनांक 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 और 31 मई 2024 तक सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) से चलने वाली 11755 सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 07, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26 28 और 30 मई 2024 तक रीवा से चलने वाली 11756 रीवा- सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) एक्सप्रेस रद्द रहेगी. 19 से 30 मई 2024 के बीच रद्द होने वाली गाडियां: दिनांक 19 से 30 मई 2024 तक नागपुर से चलने वाली 11201 नागपुर- शहडोल एक्सप्रेस रद्द रहेगी. दिनांक 20 से 31 मई 2024 तक शहडोल से चलने वाली 11202 शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी.

