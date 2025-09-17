ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के लिए चलने वालीं 6 ट्रेनें निरस्त; यात्रा शुरू करने से पहले देख लें ये लिस्ट

हावड़ा से यूपी के रामबाग, लालकुआं, आगरा कैंट जाने वाली ट्रेनें निरस्त की गई हैं. सियालदाह एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन किया गया है.

हावड़ा से आगरा, प्रयागराज को जाने वाली ट्रेनें निरस्त. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 4:37 PM IST

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन कई विकास परियोजनाएं चला रहा है. इसके तहत आसनसोल मंडल के दुर्गापुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है. जिसके लिए इस रूट से जाने वाली 6 ट्रेनों को निरस्त किया गया है.

साथ ही कुछ ट्रेनों के समय को री-शेड्यूल किया गया है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि हावड़ा से यूपी के रामबाग, लालकुआं, आगरा कैंट जाने वाली 6 ट्रेनें निरस्त की गई हैं. वहीं सियालदाह एक्सप्रेस री-शेड्यूल करके चलाई जाएगी.

निरस्त ट्रेनों की लिस्ट

  • हावड़ा से 19, 20, 21 एवं 22 नवम्बर, 2025 को चलने वाली 12333 हावड़ा-प्रयागराज रामबाग एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
  • प्रयागराज रामबाग से 20, 21, 22 एवं 23 नवम्बर, 2025 को चलने वाली 12334 प्रयागराज रामबाग-हावड़ा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
  • हावड़ा से 31 अक्टूबर एवं 14 नवम्बर, 2025 को चलने वाली 12353 हावड़ा-लालकुआं एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
  • लालकुआं से 01 एवं 15 नवम्बर, 2025 को चलने वाली 12354 लालकुआं-हावड़ा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
  • कोलकाता से 20 नवम्बर, 2025 को चलने वाली 13167 कोलकाता-आगरा कैंट एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.
  • आगरा कैंट से 22 नवम्बर, 2025 को चलने वाली 13168 आगरा कैंट-कोलकाता एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.

ट्रेन के समय में हुआ बदलाव: जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सियालदह से 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 17 और 18 अक्टूबर, 2025 को चलने वाली 13105 सियालदह-बलिया एक्सप्रेस सियालदह से 40 मिनट पहले चलाई जाएगी.

