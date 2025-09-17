ETV Bharat / state

पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के लिए चलने वालीं 6 ट्रेनें निरस्त; यात्रा शुरू करने से पहले देख लें ये लिस्ट

हावड़ा से आगरा, प्रयागराज को जाने वाली ट्रेनें निरस्त. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

Published : September 17, 2025

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन कई विकास परियोजनाएं चला रहा है. इसके तहत आसनसोल मंडल के दुर्गापुर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है. जिसके लिए इस रूट से जाने वाली 6 ट्रेनों को निरस्त किया गया है. साथ ही कुछ ट्रेनों के समय को री-शेड्यूल किया गया है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि हावड़ा से यूपी के रामबाग, लालकुआं, आगरा कैंट जाने वाली 6 ट्रेनें निरस्त की गई हैं. वहीं सियालदाह एक्सप्रेस री-शेड्यूल करके चलाई जाएगी. निरस्त ट्रेनों की लिस्ट