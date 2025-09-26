ETV Bharat / state

रतलाम पहुंचे रेलवे बोर्ड चेयरमैन हुए नाराज, अधिकारियों से पूछा- प्लेटफार्म पर अंतिम बार कब आए थे?

प्लेटफार्म पर हर जगह गंदगी देख सीआरबी ने डीआरएम अश्विनी कुमार को व्यवस्था में सुधार करने और दोबारा निरीक्षण करने आने की कही बात.

Railway Board Chairman Satish Kumar
रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने रतलाम रेलवे प्लेटफार्म का किया इंस्पेक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
रतलाम: रतलाम दौरे पर पहुंचे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों को फटकार लगाई. गुरुवार शाम बांसवाड़ा से रतलाम पहुंच कर रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने स्टेशन के अलग-अलग प्लेटफार्म और निरीक्षण कर यात्रियों से भी सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया. इस दौरान जगह-जगह गंदगी मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों की मौके पर ही क्लास लगा दी. इस दौरान रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने नई रेलवे लाइन बांसवाड़ा डूंगरपुर के कार्य में तेजी आने और कवच सिस्टम लगने के बाद 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चले जाने की बात भी कही.

प्लेटफार्म की टूटी फ्लोरिंग और गंदगी देख हुए नाराज

रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार गुरुवार शाम 6 बजे रतलाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जहां सबसे पहले उन्होंने प्लेटफार्म का निरीक्षण किया. फ्लोरिंग टूटी हुई मिलने पर उन्होंने पूछा कि यह कब से इसी हालत में है? फाउंटेन में गंदा पानी देखकर और स्वच्छता को लेकर भी मैकेनिकल प्रबंधन भजनलाल मीणा से सवाल किए जिस पर उन्होंने तत्काल सफाई करवाने की बात कही.

Railway Board Chairman Satish Kumar
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने रतलाम रेलवे प्लेटफार्म का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

सीआरबी ने डीआरएम को व्यवस्था में सुधार करने और दोबारा निरीक्षण करने आने की बात कही

आगे जाने पर हर जगह गंदगी दिखाई देने पर सीआरबी ने डीआरएम अश्विनी कुमार को व्यवस्था में सुधार करने और दोबारा निरीक्षण करने आने की बात कही. वहीं, मैकेनिकल प्रबंधक भजनलाल मीणा को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि चार करोड़ रुपये का सफाई टेंडर दिया है, उसमें ऐसी सफाई व्यवस्था हो रही है. चेयरमैन ने पूछा कि प्लेटफार्म पर आखिरी बार कब आए थे आप ?

घटिया सफाई व्यवस्था की पोल इस वजह से खुल गई कि रेलवे अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन का निरीक्षण प्लेटफार्म नंबर 4, 5 और 6 की तरफ रखा था लेकिन चेयरमैन सतीश कुमार गाड़ी से उतरते ही प्लेटफार्म नंबर एक और दो की तरफ चले गए जहां उन्होंने घटिया सफाई व्यवस्था का जीता-जागता उदाहरण देख लिया.

विकास कार्यों को लेकर कही यह बात

रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इसके बाद वापस दिल्ली जाते समय वह रतलाम रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने के लिए रुके. निरीक्षण के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि रतलाम-बांसवाड़ा-डूंगरपुर रेलमार्ग योजना का कार्य अब तेजी से गति पकड़ेगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि कवच इंस्टॉलेशन का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है. यह काम पूरा होते ही 160 की रफ्तार से ट्रेनों को चलाया जा सकेगा.

