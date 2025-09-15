ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

कोटा: रेलवे इस दिवाली और दुर्गा पूजा पर पूजा एक्सप्रेस के नाम से विशेष ट्रेनें चलाएगा. जयपुर के सांगानेर से महाराष्ट्र के पुणे के बीच दो विशेष ट्रेन और गुजरात के गांधीधाम से सियालदह तक विशेष ट्रेन की घोषणा की गई. ये तीनों ट्रेन कोटा से गुजरेगी. इससे कोटा के लोग पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा कर सकेंगे.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गांधीधाम से सियालदह ट्रेन 17 सितंबर से 11 नवंबर तक चलेगी. सांगानेर से पुणे तक दो विशेष ट्रेन चलाई जाएगी. पुणे-सांगानेर बाय वीकली स्पेशल ट्रेन 25 सितंबर से 7 नवंबर के बीच चलेगी. सांगानेर से पुणे के बीच 26 सितंबर से 29 नवंबर तक वीकली स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी. इससे पहले रेलवे ने निजामुद्दीन से पुणे के बीच वीकली व बाय वीकली और सांगानेर से पुणे के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन पहले ही घोषित कर रखी है, जो अलग तिथियां में चलेगी. हिसार से पुणे विशेष ट्रेन जयपुर और कोटा होकर चलाने की घोषणा पहले ही कर दी गई.