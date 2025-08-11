संभल : उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस ने सोमवार को बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी करने वाले एक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया. गैंग युवकों को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनसे ठगी करता था.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जुलाई में थाना संभल पुलिस को सूचना मिली कि कुछ शातिर ठग रेलवे और असम पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं. भारत सिंह नामक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि आरोपी फारूक ने उससे रेलवे में नौकरी लगाने का वादा किया था, लेकिन जब भर्ती नहीं हो पाई तो उसने असम पुलिस में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया.

इसके एवज में आरोपी ने उससे 5 लाख 65 हजार रुपये की ठगी कर ली. एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी फारूक को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि मेरठ निवासी गुड्डू ठगी करने में फारूक की मदद करता था. इसके बाद पुलिस ने गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी ने बताया कि यह गैंग बेहद संगठित तरीके से काम करता है. पहले रेलवे में नौकरी का लालच देकर बेरोजगार युवाओं से ठगी करता है, फिर भर्ती न होने पर असम पुलिस या अन्य सरकारी विभागों में भर्ती का झांसा देकर ठगी करता था. जल्द ही गैंग के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: संभल में ट्रैक्टर ने कांवड़ियों की बाइक में मारी टक्कर; हादसे में एक कांवड़िए की मौत, 3 घायल, चालक मौके से फरार

यह भी पढ़ें: संभल की ‘गालीबाज’ लड़कियां भेजी गईं जेल, इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो पोस्ट करने वाली महक-परी पर पुलिस का एक्शन