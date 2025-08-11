ETV Bharat / state

रेलवे और असम पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा; संभल में गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार - SAMBHAL NEWS

युवकों को फर्जी दस्तावेज थमाकर उनसे मोटी रकम ऐंठता था गिरोह, अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही पुलिस.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo Credit- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 11:03 PM IST

2 Min Read

संभल : उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस ने सोमवार को बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी करने वाले एक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया. गैंग युवकों को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनसे ठगी करता था.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जुलाई में थाना संभल पुलिस को सूचना मिली कि कुछ शातिर ठग रेलवे और असम पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं. भारत सिंह नामक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि आरोपी फारूक ने उससे रेलवे में नौकरी लगाने का वादा किया था, लेकिन जब भर्ती नहीं हो पाई तो उसने असम पुलिस में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया.

इसके एवज में आरोपी ने उससे 5 लाख 65 हजार रुपये की ठगी कर ली. एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी फारूक को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि मेरठ निवासी गुड्डू ठगी करने में फारूक की मदद करता था. इसके बाद पुलिस ने गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी ने बताया कि यह गैंग बेहद संगठित तरीके से काम करता है. पहले रेलवे में नौकरी का लालच देकर बेरोजगार युवाओं से ठगी करता है, फिर भर्ती न होने पर असम पुलिस या अन्य सरकारी विभागों में भर्ती का झांसा देकर ठगी करता था. जल्द ही गैंग के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

