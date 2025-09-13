ETV Bharat / state

धनबाद के मुंडाधौड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे का अभियान, बुल्डोजर चलाकर 50 घरों को किया ध्वस्त

धनबाद के एग्यारकुंड प्रखंड के मुंडाधौड़ा में जेसीबी से अवैध घरों को तोड़ते कर्मी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 13, 2025 at 7:31 PM IST 2 Min Read