धनबाद के मुंडाधौड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे का अभियान, बुल्डोजर चलाकर 50 घरों को किया ध्वस्त

धनबाद के मुंडाधौड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे का अभियान, बुल्डोजर चलाकर 50 घरों को किया ध्वस्त
धनबाद के एग्यारकुंड प्रखंड के मुंडाधौड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे की ओर से अभियान चलाया गया.
Published : September 13, 2025 at 7:31 PM IST
धनबाद: जिले के एग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के मुंडाधौड़ा में शनिवार को रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इस दौरान आसनसोल रेल डिवीजन के सेक्शन इंजीनियर शिव कुमार के नेतृत्व में अवैध कब्जा हटाया गया. रेलवे की जमीन पर बसे करीब 50 घरों को रेलवे की टीम ने ध्वस्त कर दिया. इस दौरान भारी संख्या में रेलवे पुलिस मौजूद थी.
अतिक्रमण हटाने में तीन जेसीबी इस्तेमाल की गई. अधिकांश मिट्टी का घर होने के कारण टीम को ज्यादा परेशानी नहीं हुई. वहीं इस अभियान से लगभग 250 की आबादी प्रभावित हुई है. लोगों ने पड़ोसियों के घरों और सामुदायिक भवन में शरण ली.
शुक्रवार को माइकिंग कर दी गई थी चेतावनी
इससे पूर्व रेलवे की टीम ने शुक्रवार की शाम माइकिंग कर लोगों से स्वतः अवैध कब्जा हटाने की अपील की थी. लोगों से घरों का सामान हटा लेने की बात कही गई थी. बुल्डोजर चलने से पहले ही लोगों ने जरूरी सामान हटा लिए थे.
रेलवे की ओर से कई बार भेजा गया था नोटिस
आपको बता दें कि रेलवे की ओर से मुंडाधौड़ा में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को कई बार नोटिस दिया गया था. साथ ही पूर्व में छह-सात घरों को तोड़ा भी जा चुका था. इसके बाद लोगों ने धनबाद डीसी को पत्र लिख पुनर्वास की मांग की थी. डीसी के निर्देश पर एग्यारकुंड अंचल के सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने भूमि आवंटित कर बसाने की पहल शुरू की थी, लेकिन उन्हें बसाया नहीं जा सका.
रेलवे के पदाधिकारी ने दी जानकारी
इस मौके पर आसनसोल रेल डिवीजन के सेक्शन इंजीनियर शिव कुमार ने कहा कि अभी लगभग 40 मीटर तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ताकि संवेदक जल्द से जल्द फ्रंट कॉरिडोर के लिए बिछाये जा रहे लाइन का कार्य शुरू कर सकें. ज्ञात हो कि कुमारधुबी रेलवे स्टेशन के समीप फ्रंट कॉरिडोर निर्माण किया जाना है. जिसके तहत यह अभियान चलाया जा रहा है. पूर्व में भी दर्जनों घरों को तोड़ा जा चुका है.
