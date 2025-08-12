जोधपुर: बीकानेर रेल मंडल पर तकनीकी कार्य के चलते जोधपुर मंडल में चलने वाली सात ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. इसके तहत ट्रेनें आंशिक रद्द, मार्ग परिवर्तित और रीशेड्यूल रहेंगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में आसलू-दूधवाखारा स्टेशनों के मध्य आरयूबी कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है. इस कारण कई गाड़ियां प्रभावित रहेंगी.

29 तक बदले मार्ग से चलेगी रुणिचा एक्सप्रेस:जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली-जैसलमेर-दिल्ली रूणिचा एक्सप्रेस के परिवर्तित मार्ग से संचालन की अवधि दो दिन और बढ़ाई है. यह ट्रेन अब 29 अगस्त तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड के मध्य अटेली-काठूवास-कुंड स्टेशनों पर दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य कराया जा रहा है. इस कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित ट्रेन नंबर 14087-14088,दिल्ली-जैसलमेर-दिल्ली रूणिचा एक्सप्रेस का 1 से 27 अगस्त तक मार्ग बदला है. इसकी अवधि दो दिन बढ़ाकर 29 अगस्त की जा रही है.

पढ़ें: यात्री कृपया ध्यान दें: अगस्त में ये 4 वीकली ट्रेन रहेंगी रद्द, दो रेल के रूट बदले गए - KOTA AND SOGARIA RAILWAY STATION

ये गाड़ियां रहेंगी प्रभावित