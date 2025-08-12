जोधपुर: बीकानेर रेल मंडल पर तकनीकी कार्य के चलते जोधपुर मंडल में चलने वाली सात ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. इसके तहत ट्रेनें आंशिक रद्द, मार्ग परिवर्तित और रीशेड्यूल रहेंगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में आसलू-दूधवाखारा स्टेशनों के मध्य आरयूबी कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है. इस कारण कई गाड़ियां प्रभावित रहेंगी.
29 तक बदले मार्ग से चलेगी रुणिचा एक्सप्रेस:जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दिल्ली-जैसलमेर-दिल्ली रूणिचा एक्सप्रेस के परिवर्तित मार्ग से संचालन की अवधि दो दिन और बढ़ाई है. यह ट्रेन अब 29 अगस्त तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड के मध्य अटेली-काठूवास-कुंड स्टेशनों पर दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य कराया जा रहा है. इस कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित ट्रेन नंबर 14087-14088,दिल्ली-जैसलमेर-दिल्ली रूणिचा एक्सप्रेस का 1 से 27 अगस्त तक मार्ग बदला है. इसकी अवधि दो दिन बढ़ाकर 29 अगस्त की जा रही है.
ये गाड़ियां रहेंगी प्रभावित
- ट्रेन नंबर 14891,जोधपुर-हिसार एक्सप्रेस 20 सितंबर को चूरू तक ही चलेगी. यह ट्रेन चूरू-हिसार के बीच आंशिक रद्द रहेगी.
- ट्रेन नंबर 14892,हिसार-जोधपुर एक्सप्रेस 21 सितंबर को हिसार की जगह चूरू से रवाना होगी. यह ट्रेन हिसार-चूरू के बीच आंशिक रद्द रहेगी.
- ट्रेन नंबर 14824,रेवाड़ी-जोधपुर एक्सप्रेस 20 सितंबर को रेवाड़ी से प्रस्थान कर निर्धारित मार्ग लोहारू-सादुलपुर-चूरू के स्थान पर लोहारू-सीकर-चूरू के बदले मार्ग से चलेगी. यह मार्ग में झुंझुनू, सीकर व फतेहपुर शेखावाटी स्टेशनों पर रुकेगी.
- ट्रेन नंबर 22422,जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला सालासर सुपरफास्ट 20 सितंबर को जोधपुर से रवाना होगी व निर्धारित मार्ग डेगाना-रतनगढ़-रेवाड़ी की जगह डेगाना-फुलेरा-जयपुर-अलवर-रेवाड़ी के बदले मार्ग से चलेगी. यह फुलेरा,जयपुर व अलवर स्टेशनों पर रुकेगी.
- ट्रेन नंबर 19272,हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस 20 सितंबर को हरिद्वार से रवाना होगी और तय मार्ग धुरी-हिसार-डेगाना-मेड़ता रोड की जगह परिवर्तित मार्ग धुरी-बठिंडा-सूरतगढ़-बीकानेर-मेड़ता रोड होकर चलेगी. परिवर्तित मार्ग में ट्रेन बठिंडा, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, लालगढ़ व बीकानेर स्टेशनों पर रुकेगी.
- ट्रेन नंबर 12323,हावड़ा-बाड़मेर सुपरफास्ट 19 सितंबर को हावड़ा से रवाना होकर निर्धारित मार्ग रेवाड़ी-लोहारू-चूरू-रतनगढ़-डेगाना की जगह परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-सीकर-फुलेरा-डेगाना के रास्ते चलेगी. रास्ते के नारनौल,नीमकाथाना, रींगस व फुलेरा स्टेशनों पर रुकेगी.
- ट्रेन नंबर 14892,हिसार-जोधपुर एक्सप्रेस 20 सितंबर को हिसार से निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से रवाना होगी.