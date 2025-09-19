ETV Bharat / state

एसटी दर्जा के लिए कुड़मी समाज गोलबंद, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 20 सितंबर से 'रेल टेका डहर छेका' का आह्वान

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 19, 2025 at 12:11 PM IST | Updated : September 19, 2025 at 12:29 PM IST 5 Min Read

रांचीः अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कुड़मी समाज एक बार फिर एसटी दर्जा की मांग को लेकर गोलबंद हो रहा है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर 6 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आदिवासी कुड़मी समाज के बैनर तले 20 सितंबर से कई जगहों पर अनिश्चितकालीन 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन की घोषणा कर दी गई है. साथ ही कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी गई है. झारखंड में टोटेमिक कुड़मी एकता मंच ने आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है. इधर, रांची रेल मंडल ने हर आपात स्थिति से निटपने की तैयारी कर ली है. स्टेट पुलिस के साथ आरपीएफ ने समन्वय बनाकर प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है. क्या है 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन'? रेल टेका का अर्थ है- रेल रोको, वहीं 'डहर' रास्ते या सड़क को कहते हैं. तो डहर छेका का अर्थ हुआ - सड़क छेकने अर्थात् सड़क अवरुद्ध करना. इस तरह से झारखंड के स्थानीय भाषा में रेल रोकने और सड़क जाम करने को रेल टेका डहर छेका कहा जाता है. कुड़मी समाज यही 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन करने जा रहा है. लोगों को जागरूक करता आदिवासी कुड़मी समाज मंच (Etv Bharat) कहां-कहां रेल रोको आंदोलन की है तैयारी टोटेमिक कुड़मी एकता मंच के अध्यक्ष शीतल ओहदार ने ईटीवी भारत को बताया कि कोल्हान में सोनुआ, गम्हरिया, गालुडीह के अलावा छोटानागपुर के मुरी, बरकाकाना, गद्दी, पारसनाथ चंद्रपुरा में रेल टेका होगा. साथ ही पश्चिम बंगाल में चार जगह और ओडिशा में एक जगह पर रेल रोकने की तैयारी हो चुकी है. कैसी होगी आंदोलन की रूपरेखा आदिवासी कुड़मी समाज मंच के सदस्य सूरज महतो ने ईटीवी भारत को बताया कि इस आंदोलन में हर घर से कुड़मी समाज के लोग जुड़ेंगे. आंदोलन स्थल पर ही खाना बनेगा और डेरा लगेगा. उनसे कहा गया कि कई आदिवासी नेता इस मांग का विरोध कर रहे हैं. जवाब में उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले ज्यादातर मिशनरी के लोग हैं. वे लोग चर्च जाते हैं. ईसाई बन चुके हैं. उनको बोलने का कोई हक नहीं है. जहां तक कुछ आदिवासी नेताओं की बात है तो ये लोग चेहरा चमकाने के लिए बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोल्हान में 'संथाल' और 'हो' समाज के लोग उनकी मांग पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. लोगों को जागरूक करता आदिवासी कुड़मी समाज मंच (Etv Bharat)

Last Updated : September 19, 2025 at 12:29 PM IST