रेल टेका डहर छेका' आंदोलन शुरू, झारखंड में कई जगह रेल सेवा बाधित, रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी

रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 20, 2025 at 8:16 AM IST | Updated : September 20, 2025 at 8:25 AM IST 2 Min Read

रांची: झारखंड में कुड़मी समाज ने खुद को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की अपनी पुरानी मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन आज से यानी 20 सितंबर से शुरू कर दिया है. आदिवासी कुड़मी समाज मंच के आह्वान पर शनिवार सुबह से ही राज्य के कई जिलों में कुड़मी समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर उतर आए और रेल परिचालन को पूरी तरह ठप कर दिया. रांची के राय स्टेशन पर हाथों में झंडा लिए दर्जनों की संख्या में आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए है. वहीं, मूरी स्टेशन के पास भी काफी संख्या में लोग जमा हैं. रेल रोको आंदोलन (Etv Bharat) राज्य के कई शहरों में आंदोलन शुरू आदिवासी कुड़मी समाज मंच के आह्वान पर आंदोलनकारी लगातार रेलवे ट्रैकों की तरफ बढ़ रहे हैं. कहीं-कहीं पर तो सुबह 4:00 बजे से ही स्टेशनों पर कब्जा कर लिया गया है. बोकारो, रांची, गिरिडीह के छोटे स्टेशनों पर भारी संख्या में आंदोलनकारियों के द्वारा रेल ट्रैक पर कब्जा कर लिया गया है. कई स्टेशन पर तो भीड़ बीच ट्रैक पर जाकर बैठ गई है. हालांकि तमाम कुर्मी बहुल इलाकों में देर रात तक पुलिस आंदोलनकारियों को नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग करती रही. लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है. आंदोलन में जुटे कुड़मी समाज (ETV BHARAT)

