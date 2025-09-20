रेल टेका डहर छेका' आंदोलन शुरू, झारखंड में कई जगह रेल सेवा बाधित, रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी
कुड़मी समाज ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है. प्रदर्शनकारी रेलवे टैक पर बैठ गए हैं.
Published : September 20, 2025 at 8:16 AM IST|
Updated : September 20, 2025 at 8:25 AM IST
रांची: झारखंड में कुड़मी समाज ने खुद को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की अपनी पुरानी मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन आज से यानी 20 सितंबर से शुरू कर दिया है. आदिवासी कुड़मी समाज मंच के आह्वान पर शनिवार सुबह से ही राज्य के कई जिलों में कुड़मी समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर उतर आए और रेल परिचालन को पूरी तरह ठप कर दिया. रांची के राय स्टेशन पर हाथों में झंडा लिए दर्जनों की संख्या में आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए है. वहीं, मूरी स्टेशन के पास भी काफी संख्या में लोग जमा हैं.
राज्य के कई शहरों में आंदोलन शुरू
आदिवासी कुड़मी समाज मंच के आह्वान पर आंदोलनकारी लगातार रेलवे ट्रैकों की तरफ बढ़ रहे हैं. कहीं-कहीं पर तो सुबह 4:00 बजे से ही स्टेशनों पर कब्जा कर लिया गया है. बोकारो, रांची, गिरिडीह के छोटे स्टेशनों पर भारी संख्या में आंदोलनकारियों के द्वारा रेल ट्रैक पर कब्जा कर लिया गया है. कई स्टेशन पर तो भीड़ बीच ट्रैक पर जाकर बैठ गई है. हालांकि तमाम कुर्मी बहुल इलाकों में देर रात तक पुलिस आंदोलनकारियों को नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग करती रही. लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है.
साल 2022 में आंदोलन ने पकड़ा था जोर
कुड़मी समाज के एसटी का दर्जा देने की मांग ने साल 2022 में जोर पकड़ा था. कोरोना काल के ठीक बाद राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर कई दिनों तक प्रदर्शन हुआ था. साल 2022 में 20 सितंबर को ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी. यह आंदोलन करीब 9 दिनों तक चला था. इसके बाद साल 2023 में भी 20 सितंबर को आंदोलन शुरू हुआ था, जो 7-8 दिन तक चला था.
साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने की वजह से आंदोलन नहीं हुआ था. इस साल यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर तक अपनी धमक दे चुका है. यह ऐसा मामला है जिसपर राजनीतिक दल खुलकर ना तो समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही विरोध. वैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है.
