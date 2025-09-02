नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. हथिनी कुंड बैराज से 1 सितंबर की सुबह छोड़े गए 3,29,313 और 2 अगस्त को 1,53,767 क्यूसेक पानी के चलते नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है. इस हालात को देखते हुए ऐतिहासिक रेल रोड ब्रिज (लोहे का पुल) को बंद कर दिया गया है. इस पुल से ट्रेनों का संचालन रोकने के साथ वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह बंद कर दी गई है.

ऐतिहासिक रेल रोड ब्रिज मुख्य मार्ग: बता दें कि ये ऐतिहासिक रेल रोड ब्रिज वर्ष 1866 में अंग्रेजों के जमाने में बना था और दिल्ली को पूर्वांचल, बिहार और कोलकाता से जोड़ने का मुख्य मार्ग है. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शाहदरा की चेयरपर्सन आईएएस रिश्ता गुप्ता की ओर से जारी निर्देश के बाद रेलवे ने तुरंत प्रभाव से पुल को बंद कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने पर पहले से ही इस पुल पर ट्रेनों को धीमी रफ्तार (15-20 किमी/घंटा) से गुजारा जा रहा था, लेकिन जलस्तर और ज्यादा बढ़ने पर किसी भी दुर्घटना का खतरा था. यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है.

यमुना में जलस्तर बढ़ने से रेल रोड ब्रिज बंद (ETV Bharat)

रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही बनाए रखने के लिए वैकल्पिक योजना लागू की है. पुरानी दिल्ली स्टेशन से पूर्वांचल की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को नई दिल्ली-तिलक ब्रिज के रास्ते गाजियाबाद की ओर निकाला जा रहा है. साथ ही कई ट्रेनों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है, जिससे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में दिक्कत न हो.

रेल रोड ब्रिज बंद (ETV Bharat)

लोकल ट्रेनों पर है संकट: रेलवे अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि हालात बिगड़ने पर कुछ लोकल ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है. शॉर्ट-टर्मिनेट किया जाएगा.संचालन की प्राथमिकता लंबी दूरी की ट्रेनों को दी जाएगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर या स्टेशन पर घोषणाओं के जरिए ट्रेनों की स्थिति की जानकारी लेते रहें, जिससे असुविधा से बच सकें.

वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग: रेल रोड ब्रिज बंद होने के बाद से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने वाहनों को आईटीओ, वजीराबाद व अन्य पुलों से डायवर्ट किया है. इससे इन स्थानों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है. यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें. यमुना नदी में जलस्तर सामान्य स्थिति में पहुंचने के बाद ही ट्रेनों का संचालन रेल रोड ब्रिज से किया जाएगा, जब तक डायवर्जेंट रहेगा तब तक यात्रियों को परेशानी हो सकती है.

