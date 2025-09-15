बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, श्रमजीवी एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंटी
बिहार के फतुहा स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस की कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई. इससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई. पढ़ें खबर
Published : September 15, 2025 at 4:28 PM IST
पटना: दानापुर रेल मंडल के बख्तियारपुर रेलखंड पर सोमवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया. नई दिल्ली से राजगीर जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पटना के फतुहा रेलवे स्टेशन से खुलते ही अचानक दो हिस्सों में बंट गई. ट्रेन की कपलिंग टूटने से यह तकनीकी खराबी हुई, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई.
चलती ट्रेन के दो हिस्से हुए अलग: यह हादसा सुबह करीब 8:10 बजे हुआ, जब श्रमजीवी एक्सप्रेस फतुहा स्टेशन से रवाना हुई ही थी. प्लेटफॉर्म पार करते ही ट्रेन के दो डिब्बे मुख्य रैक से अलग हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन मास्टर और गार्ड ने तुरंत ट्रेन को रोका. ट्रेन के दो हिस्सों में बंटते ही यात्रियों में घबराहट फैल गई और कुछ लोग घबराकर कोच से उतर गए.
21 मिनट में ट्रेन जोड़ी गई: मामले की सूचना मिलते ही दानापुर रेल मंडल के अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची. करीब 21 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन के दोनों हिस्सों को फिर से जोड़ा गया. ट्रेन की पूरी तकनीकी जांच की गई और फिर उसे सुबह 9:02 बजे आगे के लिए रवाना किया गया.
कपलिंग टूटने से हुई दुर्घटना: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना ट्रेन की कपलिंग टूटने के कारण हुई. कपलिंग डिब्बों को एक-दूसरे से जोड़ने वाला प्रमुख यंत्र होता है. इसकी तकनीकी विफलता से पूरी ट्रेन के संचालन पर असर पड़ता है. रेलवे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं.
"ट्रेन के खुलते ही 8:10 मिनट पर यह घटना घटी. इसके बाद ट्रेन के इंजन को बैक कराकर जोड़ा गया. जिसे कपलिंग करने के बाद वरीय अधिकारी व टेक्नीशियन की मौजूदगी में जांच पड़ताल करने के बाद 9:02 मिनट पर रवाना कर दिया गया. साथ ही यह घटना कैसे हुई इसकी जांच में वरीय अधिकारी जुट चुके हैं." -रंजीत कुमार, स्टेशन प्रबंधक, फतुहा
गति तेज होती तो हो सकता था बड़ा हादसा: रेल अधिकारियों के मुताबिक यदि ट्रेन की गति तेज होती, तो डिब्बों के ट्रैक से उतरने और यात्रियों के घायल होने की आशंका बन सकती थी. सौभाग्यवश, ट्रेन उस समय प्लेटफॉर्म से ही रवाना हुई थी और स्पीड कम थी. यही कारण है कि एक बड़ा हादसा टल गया.
लंबी दूरी की ट्रेन में लापरवाही चिंता का विषय: श्रमजीवी एक्सप्रेस एक लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेन है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों यात्री सफर करते हैं. ट्रेन के संचालन से पहले सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी की जाती है, ऐसे में कपलिंग टूटना गंभीर लापरवाही का संकेत है.
