बिहार में बड़ा रेल हादसा टला, श्रमजीवी एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंटी

पटना: दानापुर रेल मंडल के बख्तियारपुर रेलखंड पर सोमवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया. नई दिल्ली से राजगीर जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पटना के फतुहा रेलवे स्टेशन से खुलते ही अचानक दो हिस्सों में बंट गई. ट्रेन की कपलिंग टूटने से यह तकनीकी खराबी हुई, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई.

चलती ट्रेन के दो हिस्से हुए अलग: यह हादसा सुबह करीब 8:10 बजे हुआ, जब श्रमजीवी एक्सप्रेस फतुहा स्टेशन से रवाना हुई ही थी. प्लेटफॉर्म पार करते ही ट्रेन के दो डिब्बे मुख्य रैक से अलग हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन मास्टर और गार्ड ने तुरंत ट्रेन को रोका. ट्रेन के दो हिस्सों में बंटते ही यात्रियों में घबराहट फैल गई और कुछ लोग घबराकर कोच से उतर गए.

21 मिनट में ट्रेन जोड़ी गई: मामले की सूचना मिलते ही दानापुर रेल मंडल के अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची. करीब 21 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन के दोनों हिस्सों को फिर से जोड़ा गया. ट्रेन की पूरी तकनीकी जांच की गई और फिर उसे सुबह 9:02 बजे आगे के लिए रवाना किया गया.

कपलिंग टूटने से हुई दुर्घटना: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना ट्रेन की कपलिंग टूटने के कारण हुई. कपलिंग डिब्बों को एक-दूसरे से जोड़ने वाला प्रमुख यंत्र होता है. इसकी तकनीकी विफलता से पूरी ट्रेन के संचालन पर असर पड़ता है. रेलवे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं.