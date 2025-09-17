ETV Bharat / state

रायगढ़ एसीबी की कार्रवाई, रिश्वतखोर अफसर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

रायगढ़: एनटीपीसी रायकेरा-घरघोड़ा कार्यालय के उप महाप्रबंधक विजय दुबे को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि विजय दुबे ने एक पुनर्वास मुआवजा भुगतान कराने के एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

शिकायत पर कार्रवाई: तिलाईपाली निवासी सौदागर गुप्ता ने एसीबी बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके गांव तिलाईपाली स्थित मकान का अधिग्रहण एनटीपीसी द्वारा किया गया था. जमीन और मकान का मुआवजा उन्हें मिल चुका था, लेकिन पुनर्वास योजना के तहत उनके बेटों को लगभग 30 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मिलना था. इसमें से 14 लाख रुपये उनके पुत्रों को प्राप्त हो चुके थे, जबकि शेष 16 लाख रुपये दिलाने के एवज में उप महाप्रबंधक विजय दुबे ने 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता से पहले ही 50 हजार रुपये आरोपी द्वारा ले लिए गए थे.