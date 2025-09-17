रायगढ़ एसीबी की कार्रवाई, रिश्वतखोर अफसर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार
मुआवजा दिलाने एनटीपीसी उप महाप्रबंधक ने पीड़ित परिवार से 5 लाख रुपये की मांग की थी.
रायगढ़: एनटीपीसी रायकेरा-घरघोड़ा कार्यालय के उप महाप्रबंधक विजय दुबे को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि विजय दुबे ने एक पुनर्वास मुआवजा भुगतान कराने के एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.
शिकायत पर कार्रवाई: तिलाईपाली निवासी सौदागर गुप्ता ने एसीबी बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके गांव तिलाईपाली स्थित मकान का अधिग्रहण एनटीपीसी द्वारा किया गया था. जमीन और मकान का मुआवजा उन्हें मिल चुका था, लेकिन पुनर्वास योजना के तहत उनके बेटों को लगभग 30 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मिलना था. इसमें से 14 लाख रुपये उनके पुत्रों को प्राप्त हो चुके थे, जबकि शेष 16 लाख रुपये दिलाने के एवज में उप महाप्रबंधक विजय दुबे ने 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता से पहले ही 50 हजार रुपये आरोपी द्वारा ले लिए गए थे.
रंगे हाथों पकड़ाया: एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच-पड़ताल और सत्यापन के बाद मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई की. शिकायतकर्ता को आरोपी अफसर ने बाकी बचे 4.50 लाख रुपये की राशि देने के लिए बुलाया था. आरोपी ने यह रकम लेने के लिए उसे एक पेट्रोल पंप के पास बुलाया. जैसे ही उसने शिकायतकर्ता से रिश्वती रकम ली, एसीबी की टीम ने मौके पर ही विजय दुबे को पकड़ लिया.
कानूनी कार्रवाई जारी: गिरफ्तार उप महाप्रबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसीबी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है.