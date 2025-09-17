ETV Bharat / state

रायगढ़ एसीबी की कार्रवाई, रिश्वतखोर अफसर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार

मुआवजा दिलाने एनटीपीसी उप महाप्रबंधक ने पीड़ित परिवार से 5 लाख रुपये की मांग की थी.

RAIGARH NEWS
छत्तीसगढ़ एसीबी कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 8:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगढ़: एनटीपीसी रायकेरा-घरघोड़ा कार्यालय के उप महाप्रबंधक विजय दुबे को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि विजय दुबे ने एक पुनर्वास मुआवजा भुगतान कराने के एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

शिकायत पर कार्रवाई: तिलाईपाली निवासी सौदागर गुप्ता ने एसीबी बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके गांव तिलाईपाली स्थित मकान का अधिग्रहण एनटीपीसी द्वारा किया गया था. जमीन और मकान का मुआवजा उन्हें मिल चुका था, लेकिन पुनर्वास योजना के तहत उनके बेटों को लगभग 30 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मिलना था. इसमें से 14 लाख रुपये उनके पुत्रों को प्राप्त हो चुके थे, जबकि शेष 16 लाख रुपये दिलाने के एवज में उप महाप्रबंधक विजय दुबे ने 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी. शिकायतकर्ता से पहले ही 50 हजार रुपये आरोपी द्वारा ले लिए गए थे.

Raigarh ACB
आरोपी रिश्वतखोर अफसर (ETV Bharat Chhattisgarh)

रंगे हाथों पकड़ाया: एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच-पड़ताल और सत्यापन के बाद मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई की. शिकायतकर्ता को आरोपी अफसर ने बाकी बचे 4.50 लाख रुपये की राशि देने के लिए बुलाया था. आरोपी ने यह रकम लेने के लिए उसे एक पेट्रोल पंप के पास बुलाया. जैसे ही उसने शिकायतकर्ता से रिश्वती रकम ली, एसीबी की टीम ने मौके पर ही विजय दुबे को पकड़ लिया.

कानूनी कार्रवाई जारी: गिरफ्तार उप महाप्रबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसीबी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध
एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल : 30वें दिन मांगी इच्छा मृत्यु, सरकार के आश्वासन पर नहीं है भरोसा
सुजाता की तरह अन्य माओवादी करें सरेंडर, हथियार डालकर मुख्यधारा में हो शामिल : सुंदरराज पी

For All Latest Updates

TAGGED:

छत्तीसगढ़ एसीबी कार्रवाईCHHATTISGARH ACB ACTIONRAIGARH OFFICER ARRESTSRAIGARH NEWSRAIGARH ACB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.