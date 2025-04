ETV Bharat / state

बोकारो वन भूमि घोटाले की जांच, एक दर्जन ठिकानों पर ईडी की रेड - BOKARO FOREST LAND SCAM

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : April 22, 2025 at 10:07 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 10:30 AM IST 1 Min Read

रांची: बोकारो वन भूमि घोटाले की जांच में ईडी की भी एंट्री हो गई है. बोकारो में हुए 100 एकड़ से ज्यादा के वन भूमि घोटाले मामले में ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची सहित कई अन्य शहरों के करीब एक दर्जन के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. रांची के लालपुर, बरियातू सहित बोकारो और रामगढ़ इलाके के कुछ जगहों पर रेड हुआ है.

अपडेट जारी है....

