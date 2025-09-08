होटल और ढाबों पर रेड, राजस्व और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई
एक्शन के दौरान एक दर्जन से ज्यादा गैस सिलेंडर जप्त किए गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 8, 2025 at 11:58 PM IST
बलरामपुर: राजपुर में राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा होटलों, ढाबा में छापेमारी की गई. कार्रवाई के दौरान होटलों और ढाबों में कमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते पकड़े गए. दरअसल राजस्व और खाद्य विभाग की टीम को बलरामपुर के राजपुर में लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी. जिसमें कहा जा रहा था कि अवैध तरीके से होटलों और ढाबों में घरेलू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है.
होटलों और ढाबों पर रेड: शिकायतों के बाद राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने होटलों और ढाबे का निरीक्षण किया. जांच के दौरान होटल संचालकों के द्वारा लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किए जाने की पुष्टि हुई. विभागीय कार्रवाई से होटलों और ढाबों में हड़कंप मच गया. टीम के द्वारा छापेमारी करने की भनक लगते ही कई होटल संचालक अपनी दुकान को बंद कर नौ दो ग्यारह हो गए.
पंद्रह नग घरेलू गैस सिलेंडर जप्त: राजपुर अनुभाग में आज सोमवार को हुए छापेमारी और निरीक्षण के दौरान हीरा & जीरा होटल में 7 , अजय होटल में 3, संदीप होटल में 1, पायल ढाबा झींगों में 2, गुप्ता होटल झींगों में1, इस्राफील होटल झींगों में 1 घरेलू सिलेंडर का उपयोग करते हुए पाया गया. टोटल 15 नग घरेलू सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई की गई.
राजस्व और फूड विभाग की संयुक्त टीम का एक्शन: इस संबंध में राजपुर एसडीएम देवेंद्र प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि, क्षेत्र के होटलों ढाबों नाश्ता दुकानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करने की शिकायत मिली थी. हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार और फूड विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई. लगभग पंद्रह घरेलू गैस सिलेंडर को जप्त किया है और आगे प्रकरण तैयार कर कार्रवाई की जा रही है.
कमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग: बलरामपुर जिले में अधिकतर होटलों और ढाबे में कमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने की बात सामने आ रही थी. जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों पर भी मिलीभगत के प्रश्न उठ रहे थे. जिसके बाद कलेक्टर और एसडीएम के निर्देश पर यह छापेमारी की गई.