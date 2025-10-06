ETV Bharat / state

यूपी में जानलेवा कफ सिरप को लेकर अलर्ट, लखनऊ के मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में टीम ने मारा छापा

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीम अस्पताल और मेडिकल स्टोर में कफ सिरपों की जांच की

मेडिकल स्टोर पर दवाओं की जांच करते अधिकारी.
मेडिकल स्टोर पर दवाओं की जांच करते अधिकारी. (ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 6:04 PM IST

लखनऊ: देशभर के कई राज्यों में कोल्ड सिरप पीने से बच्चों की मौत होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है. यूपी में भी कोल्डरिफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है. पूरे प्रदेश में इस सिरप की बिक्री बंद कराने को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से अस्पतालों और मेडिकल की दुकानों पर छापा मार रही है.
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम सोमवार को लखनऊ स्थित लोहिया अस्पताल में टीम में जांच की. इसके साथ ही लोहिया अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर में छापा मारा गया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार यादव ने कहा कि शासन के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर रही है. सन फार्मा की कोल्डरिफ सिरप पर बैन लगाया गया है. राजस्थान और मध्यप्रदेश में कोल्डरिफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की घटना सामने आई है. इसके बाद प्रदेश सरकार ने सिरप पर बैन लगाया है. इस सिरप की बिक्री रोकने के लिए लखनऊ के मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की जा रही है.

खबर अपडेट की जा रही है...

