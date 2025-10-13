जींद में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की छापेमारी, घी फैक्ट्री संचालक के पास नहीं मिले वैध दस्तावेज, घी के सैंपल जांच के लिए भेजे
त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य एवं सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है. जींद में भी घी फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है.
जींद: इन दिनों त्योहारों का सीजन चल रहा है और देशभर में अभी से दिवाली की धूम है. बाजारों में भी काफी रौनक है. इस बीच हरियाणा खाद्य एवं सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. जींद में रविवार को खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के साथ पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से घी फैक्ट्री पर छापेमारी की. जांच के दौरान कृष्णा कॉलोनी में चल रही घी फैक्ट्री संचालक के वैध दस्तावेज नहीं मिले. टीम ने फैक्ट्री से प्रीमियम क्वालिटी घी तथा वनस्पति घी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं.
प्रीमियम क्वालिटी का घी: छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में 40 किलो 500 ग्राम तैयार प्रीमियम क्वालिटी का घी और 225 किलोमीटर वनस्पति घी मिला है. शहर थाना पुलिस भी मामले की जांच कर रही है. हालांकि पैक डिब्बों पर पूजा व ज्योति के लिए लिखा गया था. लेकिन कुछ डिब्बे ऐसे भी मिले जिन्हें खाने में इस्तेमाल के बारे में लिखा था.
फैक्ट्री संचालक के पास नहीं दस्तावेज: फैक्ट्री संचालन तथा उत्पाद संबंधी दस्तावेज मांगे जाने पर वह वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका. खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने वहां से दोनों उत्पादों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैबोट्री में भेज दिए हैं. सैंपल रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी.
घी सैंपल की होगी जांच: वहीं, वैध दस्तावेज न मिलने पर शहर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डॉ. योगेश कादियान ने बताया कि "फैक्ट्री संचालक के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं. घी तथा वनस्पति के सैंपल भरे गए हैं. जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है".
