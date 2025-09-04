मथुरा : जिले की कोतवाली और हाईवे थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम को पुलिस ने दो गेस्ट हाउस में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से 11 युवतियों समेत 13 लोगों को पकड़ा है.

गेस्ट हाउस का संचालक गिरफ्तार : गुरुवार की शाम को शहर कोतवाली क्षेत्र सोखा रोड पर स्थित एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट की सूचना पुलिस को मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक, मौके पर गेस्ट हाउस में पांच युवतियां और एक युवक आपत्तिजनक हालत में मिले हैं. दूसरी कार्रवाई हाईवे थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में की गई. पुलिस को मौके पर छह युवतियां मिलीं जोकि आपत्तिजनक हालत में थीं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस के संचालक दीपक खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है. सभी लोगों के खिलाफ कानूनी की जा रही है.

सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि पुलिस को गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने हाईवे और कोतवाली क्षेत्र में दो गेस्ट हाउस पर छापा मारा. पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में दीपक गेस्ट हाउस के संचालक को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि मौके से पांच युवतियां और एक युवक मिले हैं, वहीं हाईवे क्षेत्र के एक पैलेस होटल में छह युवतियां मौके पर मिली हैं. सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.









बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शहर के होटल और गेस्ट हाउस पर छापेमारी शुरू की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महिला आईपीएस को टीम बनाकर होटल, ढाबे, गेस्ट हाउस में चेकिंग करने की अनुमति दी गई है, जिसके चलते 12 दिनों में चार गेस्ट हाउस में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है.

यह भी पढ़ें : इन महिला वर्कर्स को मिलेगी पेंशन, मेटरनिटी और सिक लीव, नारीवादी कार्यकर्ता भड़के