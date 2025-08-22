ETV Bharat / state

अध्यात्म की नगरी में जिस्मफरोशी; स्पा सेंटर में छापा, छह लड़कियां और एक लड़का गिरफ्तार

एसपी सिटी राजीव कुमार ने कहा, कृष्णा नगर के स्पा सेंटर में 6 लड़कियां और एक लड़का आपत्तिजनक हालत में मिले. सभी गिरफ्तार किये गए.

Photo Credit: ETV Bharat
कई दिनों से मिल रही थी शिकायत (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 10:47 PM IST

मथुरा: नगर कोतवाली क्षेत्र कृष्णा नगर इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था. पुलिस ने छापा मारा, तो पुलिस मौके से 6 लड़कियां और एक लड़का आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया.

देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार: शुक्रवार देर शाम शहर के कोतवाली क्षेत्र इलाके कृष्णा नगर में ब्लॉसम थाई स्पा और सलून सेंटर में महिला पुलिस के साथ छापा मारा गया. मौके से आपत्तिजनक हालत में छह लड़कियों और एक लड़का गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस को चकमा देकर दो लड़के मौके से फरार हो गए.

Photo Credit: ETV Bharat
दो आरोपी भाग निकले (Photo Credit: ETV Bharat)

गिरफ्तार लोगों को पुलिस कोतवाली ले गयी: पकड़े गए लोगों को पुलिस कोतवाली ले गयी. उनसे पूछताछ की जा रही है. कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से शहर के कृष्ण नगर और मोहाली रोड इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार हो रहा था. शुक्रवार की शाम को सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस ने छापा मारा.

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिस को कई दिनों से मिल रही थी टिप (Photo Credit: ETV Bharat)

कई दिनों से मिल रही थी शिकायत: एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया नगर कोतवाली क्षेत्र कृष्णा नगर इलाके में एक स्पा सेंटर है. उसमें 6 लड़कियां और एक लड़का आपत्तिजनक हालत में मिले. पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है. पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि शहर के कृष्ण नगर इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा हो रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
दो आरोपी भाग निकले (Photo Credit: ETV Bharat)

Photo Credit: ETV Bharat
पुलिस को कई दिनों से मिल रही थी टिप (Photo Credit: ETV Bharat)



ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

