मथुरा: नगर कोतवाली क्षेत्र कृष्णा नगर इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था. पुलिस ने छापा मारा, तो पुलिस मौके से 6 लड़कियां और एक लड़का आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया.
देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार: शुक्रवार देर शाम शहर के कोतवाली क्षेत्र इलाके कृष्णा नगर में ब्लॉसम थाई स्पा और सलून सेंटर में महिला पुलिस के साथ छापा मारा गया. मौके से आपत्तिजनक हालत में छह लड़कियों और एक लड़का गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस को चकमा देकर दो लड़के मौके से फरार हो गए.
गिरफ्तार लोगों को पुलिस कोतवाली ले गयी: पकड़े गए लोगों को पुलिस कोतवाली ले गयी. उनसे पूछताछ की जा रही है. कहा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से शहर के कृष्ण नगर और मोहाली रोड इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार हो रहा था. शुक्रवार की शाम को सूचना की पुष्टि होने पर पुलिस ने छापा मारा.
कई दिनों से मिल रही थी शिकायत: एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया नगर कोतवाली क्षेत्र कृष्णा नगर इलाके में एक स्पा सेंटर है. उसमें 6 लड़कियां और एक लड़का आपत्तिजनक हालत में मिले. पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है. पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि शहर के कृष्ण नगर इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा हो रहा है.
