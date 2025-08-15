ETV Bharat / state

बिहार के रेस्टोरेंट में परोसा जा रहा फंगस वाला चिकन! छापेमारी के दौरान मिला सड़ा खाना - RAID IN BIHAR RESTAURANT

बिहार के मोतिहारी के कई रेस्टोरेंटों पर जब छापा मारा गया तो सभी के होश उड़ गए. सड़ा खाना और फंगस वाला चिकन मिला. पढ़ें

Raid in Bihar restaurant
फंगस वाला चिकन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2025 at 2:44 PM IST

मोतिहारी: अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बिहार के मोतिहारी मे लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इन होटलों का खाना खाकर अच्छा खासा आदमी बीमार पड़ सकता है. दरअसल जिले में लगातार मिलावटी मिठाई और खराब खाने की शिकायत मिल रही थी. ऐसे में डीएम के निर्देश पर जिले भर के कई रेस्टोरेंट्स में एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में छापा मारा गया. छापेमारी के दौरान जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी तो हैरान कर दिया.

लोगों को परोसा जाना था सड़ा खाना: सदर SDO श्वेता भारती और SDPO दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में बुधवार को जिले के दो रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई थी. बासी और दूषित भोजन की शिकायत पर प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई में जिले के नामी होटल से सड़ा हुआ भोजन और फंगल लगा चिकन मिला. यह खाना ग्राहकों को परोसा जाना था, लेकिन उससे पहले ही छापा मार दिया गया.

रेस्टोरेंट का मालिक फरार (ETV Bharatt)

रेस्टोरेंट का मालिक फरार: राजा बाजार स्थित एक बड़े रेस्टोरेंट के किचन से सड़ी हुई खाद्य सामग्री बरामद की गई. छापेमारी की सूचना मिलते ही शरण कॉम्प्लेक्स स्थित रेस्टोरेंट का मालिक दुकान बंद कर फरार हो गया. SDPO के अनुसार संचालक की तलाश जारी है.

जांच के लिए भेजे गए फूड सैंपल: वहीं चांदमारी चौक स्थित एक और नामी रेस्टोरेंट में भी स्थिति खराब मिली. किचन में फंगस लगा चिकन और अन्य दूषित खाद्य पदार्थ मिले. दोनों रेस्टोरेंट से जब्त सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

Raid in Bihar restaurant
चिकन में लगा था फंगस (ETV Bharat)

आगे भी जारी रहेगी छापेमारी: अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर के रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों में बासी भोजन परोसे जाने की शिकायतें मिल रही थी. दूषित भोजन परोसने वालों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. आगामी दिनों में शहर के अन्य रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और फास्ट फूड स्टॉल्स पर भी छापेमारी की जाएगी. लोगों के स्वास्थ्य से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

Raid in Bihar restaurant
छापेमारी के दौरान मिला सड़ा खाना (ETV Bharat)

"खराब क्वालिटी के खाने की शिकायत मिली थी. अलग-अलग रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानों में हमने छापेमारी की. लोगों द्वारा मिली शिकायतें सही साबित हुई हैं. सैंपल कलेक्ट करके दुकानों को सील कर दिया गया है. एक और दुकान पर छापा मारने आए थे, लेकिन इसका मालिक फरार है. फूड इंस्पेक्टर से फूड सैंपल जांच करायी जाएगी."- श्वेता भारती, सदर SDO

रेस्टोरेंट मालिकों के बीच हड़कंप: कुल मिलाकर जिला मुख्यालय के चर्चित रेस्टोरेंट में फफूंदी वाला चिकन, मिठाई और सड़ा खाद्य सामग्री देखकर अधिकारियों के साथ ही आम लोग भी हैरान और परेशान हैं. लोगों की सेहत के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसपर जल्द से जल्द लगाम लगाने की जरूरत है. फिलहाल प्रशासन की छापेमारी से रेस्टोरेंट के मालिकों के बीच हड़कंप मचा है.

Raid in Bihar restaurant
लोगों को परोसा जाना था सड़ा खाना (ETV Bharat)

फंगस लगा खाना खाने से क्या होता है?: फंगल लगा खाना खाने से पेट खराब, मतली, उल्टी या दस्त हो सकता है. कुछ मामलों में फंगल से एलर्जी या फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. फंगस ( फफूंदी) एक तरह का सूक्ष्मजीव है, जो भोजन में उग सकता है.

