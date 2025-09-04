देहरादून/मसूरी/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में सरकारी राशन वितरण प्रणाली पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. कई जिलों में राशन की दुकानों पर वितरित हो रहे नमक में रेत और अन्य मिलावट की शिकायतें सामने आई है. मिलावट से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद प्रदेशभर में हड़कंप सा मचा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि रेत और धूल के कण नमक में मिले हुईं हैं. मिलावट का मामला सामने आते ही सरकार एक्शन मोड पर आ गई है. जिसके तहत अब उत्तराखंड के सभी राशन की दुकानों में मौजूद नमक की सैंपलिंग की जा रही है.

खास बात ये है कि यह नमक सरकारी ब्रांडिंग के तहत वितरित किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की तस्वीर छपी हुई हैं. अब सवाल उठता है कि जिस ब्रांड के प्रचार में सरकार का भरोसा झलकता है, क्या उसी में मिलावट की शिकायतें आना एक बड़ा षड्यंत्र है? वीडियो में कुछ उपभोक्ताओं ने कैमरे पर साफ तौर पर बताया कि उन्हें जो नमक मिला है, उसमें रेत और धूल इतनी ज्यादा है कि खाना बनाना भी मुश्किल है.

मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना में वितरित नमक (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैले कि जिससे आम जनता में गुस्सा और भय दोनों की लहर दौड़ गई. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दावा सच है तो इस तरह की मिलावट न सिर्फ जनता के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है. बल्कि, यह सप्लाई चेन में बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करता है. कहीं यह कोई संगठित मिलावट रैकेट तो नहीं, जो नमक में रेत मिलाकर परोस रहा है?

सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश: वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेत मिश्रित नमक से जुड़ी शिकायत को गंभीरता से लिया है. साथ ही तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं. आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति चंद्रेश कुमार की मानें तो जून 2024 से 'मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना' संचालित हो रही है. इसके तहत एनएफएसए के राशन कार्ड धारकों को 1 किलो आयोडाइज्ड यानी आयोडीन युक्त नमक मात्र 8 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है.

सस्ते गल्ले की दुकानों पर छापेमारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति की जिम्मेदारी भारत सरकार की ओर से नामित संस्था भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) को दी गई है. सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ता एवं गुणवत्तापूर्ण नमक उपलब्ध कराना है. ताकि, पोषण के स्तर को मजबूत किया जा सके.

उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोडाइज्ड नमक कार्डधारकों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो सके, इसके लिए विभाग की ओर से आयोडाइज्ड नमक की आपूर्ति के लिए अपनी नोडल एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ से गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है.

रुद्रप्रयाग में छापेमारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

एनसीसीएफ ने रक्षा खाद्य एवं अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर से नमक की गुणवत्ता की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट साझा की है. इसके अलावा विभाग को एनएबीएल मान्यता प्राप्त और एफएसएसएआई अनुमोदित प्रयोगशाला आईटीसी लैब्स से भी परीक्षण रिपोर्ट मिली है. जिन्होंने पुष्टि की है कि सभी मानदंड और परिणाम एफएसएसएआई मानदंडों के अनुरूप है.

वहीं, विभाग ने आयोडीन युक्त नमक के नमूने राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजे थे. जिसमें 19 अगस्त को वितरित किया जा रहा नमक अच्छी गुणवत्ता की पुष्टि होना पाया गया. सभी परीक्षण परिणाम दोबारे पुष्टि करते हैं कि आपूर्ति किया जा रहा रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक अच्छी गुणवत्ता का है.

मसूरी में राशन की दुकानों में छापेमारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"आयोडाइज्ड नमक की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने पूरी निर्माण प्रक्रिया व अपनाए जा रहे गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए जल्द ही निर्माता के कारखाने का दौरा करने का भी निर्णय लिया है. इसके अलावा आपूर्ति किए गए नमक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर प्रयोगशाला में नमक के नमूनों की नियमित जांच कराई जाएगी. खाद्य विभाग की ओर से वर्तमान में पूर्ण गुणवत्ता का आयोडाइज्ड नमक का वितरण किया जा रहा है."- चंद्रेश कुमार, आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

मसूरी में राशन की दुकानों में एसडीएम की छापेमारी: मसूरी में एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया. अभियान के तहत मसूरी की सभी राशन की दुकानों पर रैंडम चेकिंग की गई. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर दुकानों में उपलब्ध नमक के सैंपल लिए गए, उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है.

"मसूरी की सभी राशन दुकानों पर निरीक्षण किया गया. नमक के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जनता को मिलावटी सामान नहीं दिया जाएगा, यह हमारी प्राथमिकता है."- कुमकुम जोशी, एसडीएम, मसूरी

रुद्रप्रयाग में नमक में मिलावट की अफवाहों पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर छापेमारी: बीती कुछ दिनों से नमक में मिलावट संबंधी वीडियो सामने आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अगस्त्यमुनि क्षेत्र में सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया. उप जिलाधिकारी याक्षी अरोड़ा के नेतृत्व में खाद्य विभाग और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने अगस्त्यमुनि मार्केट एवं सिली मार्केट स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की पांच दुकानों का निरीक्षण किया.

राशन की दुकानों में छापेमारी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इस दौरान दुकानों में रखे नमक के पैकेटों की सैंपलिंग की गई, उन्हें जांच के लिए देहरादून स्थित खाद्य प्रयोगशाला में भेज दिया गया है. निरीक्षण के दौरान दुकानों में अन्य खाद्यान्न सामग्रियों की उपलब्धता और गुणवत्ता का भी परीक्षण किया गया. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या मानक विपरीत स्थिति पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

