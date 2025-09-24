ETV Bharat / state

रांची में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, मधुकम में 42 किलो संदिग्ध मिलावटी घी जब्त

रांची में एक मिठाई दुकान पर छापेमारी की गई. जहां मौके से भारी मात्रा में मिलावटी घी बरामद किया गया.

RAID AGAINST ADULTERATED FOOD
मिठाई का निरीक्षण करते अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 24, 2025 at 11:46 AM IST

रांची: त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. बाजार पर दुर्गोत्सव का रंग दिखने लगा है. आम लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ उमड़ने लगी है. लेकिन सावधान! अगर आप मिठाई या घी खरीदने जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाए, यह जरूर जान लें कि मिठाई या घी मिलावटी तो नहीं है. रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.

मिठाई की दुकानों पर की गई छापामारी

टीम ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम स्थित एक खाद्य प्रतिष्ठान पर छापेमारी की तो वहां की व्यवस्था देखकर सबके होश उड़ गए. पहला खुलासा तो यह हुआ कि संबंधित प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था. दूसरा ये कि मौका से 42 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया. फिलहाल संबंधित प्रतिष्ठान को अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है.

रांची में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी (Etv Bharat)

गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश

जांच अभियान के क्रम में पिस्का मोड़ के पास मौजूद कावेरी रेस्टोरेंट, भोला मिष्ठान भंडार, रातू रोड चौक के पास बीकानेर स्वीट्स, छप्पन भोग सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. सभी प्रतिष्ठानों को FSSAI लाइसेंस प्रदर्शित करने, फूड हैंडलर्स का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए रखने, खाद्य प्रतिष्ठानों और कारखानों में विशेष स्वच्छता का ध्यान रखने के अलावा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मिलावटखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अनुरोध

अनुमंडल पदाधिकारी सदर की देखरेख में विशेष जांच अभियान त्योहारों के समापन तक लगातार जारी रहेगा, ताकि आमजन को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके. जिला प्रशासन की तरफ से नंबर (9430328080) भी जारी किया गया है जिस पर मिलावटखोरों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

