रांची में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, मधुकम में 42 किलो संदिग्ध मिलावटी घी जब्त

रांची: त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. बाजार पर दुर्गोत्सव का रंग दिखने लगा है. आम लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ उमड़ने लगी है. लेकिन सावधान! अगर आप मिठाई या घी खरीदने जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाए, यह जरूर जान लें कि मिठाई या घी मिलावटी तो नहीं है. रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.

मिठाई की दुकानों पर की गई छापामारी

टीम ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम स्थित एक खाद्य प्रतिष्ठान पर छापेमारी की तो वहां की व्यवस्था देखकर सबके होश उड़ गए. पहला खुलासा तो यह हुआ कि संबंधित प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था. दूसरा ये कि मौका से 42 किलो मिलावटी घी जब्त किया गया. फिलहाल संबंधित प्रतिष्ठान को अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है.

रांची में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी (Etv Bharat)

गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश

जांच अभियान के क्रम में पिस्का मोड़ के पास मौजूद कावेरी रेस्टोरेंट, भोला मिष्ठान भंडार, रातू रोड चौक के पास बीकानेर स्वीट्स, छप्पन भोग सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. सभी प्रतिष्ठानों को FSSAI लाइसेंस प्रदर्शित करने, फूड हैंडलर्स का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाए रखने, खाद्य प्रतिष्ठानों और कारखानों में विशेष स्वच्छता का ध्यान रखने के अलावा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.