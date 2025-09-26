ETV Bharat / state

ये है सचमुच राई का पहाड़, यहां मौजूद 7 गांवों के भी नाम राई, चट्टानों से निकलते हैं शंख

12वीं सदी में कोलारस नगर बसा, राई गांव इससे भी ज्यादा प्राचीन, राई के पहाड़ से निकलते हैं अनोखे शंख

RAI KA PAHAD REAL MOUNTAIN KOLARAS
ये है सचमुच राई का पहाड़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 7:35 PM IST

3 Min Read
शिवपुरी : छोटी बात का बतंगड़ बना देने की कहावत राई का पहाड़ बनाना आपने सुनी होगी लेकिन मध्य प्रदेश के कोलारस में सचमुच राई का पहाड़ मौजूद है. यह पहाड़ पुरातत्व सर्वे में बेहद प्राचीन बताया जाता है और यहां राई नाम से एक नहीं बल्कि 7 गांव बसे हैं. अब आप सोच रहे हैं कि इस जगह को राई का पहाड़ क्यों कहा जाता है तो इसके पीछे बेहद दिलचस्प कहानी है.

इस तरह बना राई का पहाड़

इस पर्वत और क्षेत्र को राई का पहाड़ नाम राई फसल की बंपर पैदावार के कारण दिया गया. यहां एक साथ सात गांवों का नाम राई रखा गया जो राई की फसल के लिए प्रसिद्ध हैं. स्थानीय लोग कहते हैं कि राई गांव कोलारस नगर से भी पुराना है. कोलारस 12वीं सदी में बसाया गया था, जिसके चार दरवाजों में से एक राई की पौर है. इससे सिद्ध होता है कि राई गांव, कोलारस से भी ज्यादा पुराना है.

KOLARAS RAI MUSTARD VILLAGE
इन 7 गांवों में होती है राई की बंपर पैदावर (Etv Bharat)

एकसाथ 7 गांवों के नाम 'राई'

जानकारी के मुताबिक 81 साल के वरिष्ठ एडवोकेट कैलाश पाठक बताते हैं कि उनका गांव राई बड़ा और मुख्य गांव है. राई ग्राम पंचायत भी है जबकि आसपास 6 और गांव बूढ़ीराई, सिंघराई, रामराई, कुंडाराई, भैरों की राई व मोहराई हैं. इन सभी गांवों में अच्छी मिट्टी के कारण राई (सरसों के बीज) की अच्छी पैदावार होती थी. 53 साल के पूर्व सरपंच गोपाल बंसल बताते हैं, '' पिता सुआलाल बंसल का 100 साल बाद वर्ष 2000 में निधन हुआ था. वे बताते थे कि राई गांव पहले जागीर थी, जिसमें अन्य छह राई सहित 100 से ज्यादा गांव शामिल हैं.''

KOLARAS RAI MUSTARD VILLAGE
राई के पर्वत से निकलते हैं दक्षिणवर्ती शंख (Etv Bharat)

पाषाण सभ्यता के प्रमाण मौजूद

राई के पर्वत क्षेत्र में पाषाण सभ्यता के प्रमाण आज भी मौजूद हैं. यहां पत्थर काटकर गुफाएं बनाई हैं. भैरव मंदिर, रामेश्वर मंदिर और जैन मंदिर भी हैं. यह तीनों मंदिर सीमेंट या चूने से नहीं बल्कि पूरी तरह पत्थरों से बने हैं. हर पत्थर का आकार 3 फीट लंबा, डेढ़ फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा है.

RAI VILLAGE KOLARAS STORY
इस क्षेत्र में होती है राई फसल की बंपर पैदावार (Etv Bharat)

शंखपूर्ण पर्वत, पत्थरों में दक्षिणावर्ती शंख निकलते हैं

एडवोकेट कैलाश पाठक बताते हैं, '' समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक दक्षिणवर्ती शंख भी निकला था. राई गांव में ऐसे शंखपूर्ण पर्वत हैं, जिसे लोग अनजाने में शंखचूर्ण पर्वत भी कहने लगे हैं. पहाड़ के पत्थरों में दक्षिणावर्ती शंख निकलते हैं. तत्कालीन डीआईजी ग्वालियर की पत्नी, तत्कालीन कलेक्टर माथुर अपनी पत्नी के संग राई गांव आते रहे हैं. शंख की वजह से पत्थर भी ले गए. भोपाल के बिरला मंदिर से महात्मा आए जो एक पत्थर यहां से ले गए थे, जिसमें 15 से अधिक शंख थे. हालांकि यह बजने वाले शंख नहीं.''

