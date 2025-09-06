भाजयुमो संगठन चयन में अभी है समय, संघर्ष करने वाले युवाओं को लाया जाएगा आगे- राहुल टिकरिहा

ETV Bharat / state

युवाओं का उत्थान करेंगे : इस दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश युवा मोर्चा का दायित्व सौपा है. निसंदेह युवाओं को जोड़ना, संगठन को मजबूत करना और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है. योजनाओं को युवाओं तक पहुंचा कर सरकार की जो युवाओं के लिए उत्थान की कल्पना है उसे हम साकार करेंगे.

धमतरी : छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राहुल टिकरिहा का पहली बार धमतरी आगमन हुआ.जिसे लेकर उनका भव्य स्वागत किया गया. राहुल टिकरिहा ने धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी मंदिर के पहुंचे और आशीर्वाद लिया. इसके बाद रोड शो करते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचे और मुलाकात की. प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि संगठन चयन में अभी समय है. सभी जिलों के प्रवास के बाद सक्रिय चेहरे को दायित्व दिया जाएगा.

निसंदेह युवाओं के प्रति हमारा काम निरंतर जारी रहेगा, जिस प्रकार से धमतरी में युवा मोर्चा और अन्य साथी स्वागत सत्कार में लगे हैं. मेरे जिला के प्रथम प्रवास पर लगे हैं तो यह बतलाता है कि धमतरी का युवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है. भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ है. यह मेरा चौथा जिला प्रवास है और संगठन के दृष्टिकोण से 33 जिले हैं. तो जब तक पूरे जिले का प्रवास नहीं हो जाता तब तक इस पर विचार नहीं होगा - राहुल टिकरिहा, भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष

संघर्ष करने वाले युवाओं को लाया जाएगा आगे- राहुल टिकरिहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संघर्षरत युवाओं का चयन करना लक्ष्य : राहुल टिकरिहा ने आगे कहा कि हमने अभी विपक्ष का समय देखा है. 5 साल विपक्ष में रहे, स्वयं मुझ पर 14 एफआईआर हुए. पांच बार मैं खुद जेल गया हूं ऐसे कई युवा है जो प्रत्येक जिले में संघर्षरत रहे हैं, उनका चयन करना ही है. इसके अलावा लगातार युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं और सक्रिय भूमिका निभाए हैं, जो युवा अभी सक्रिय हैं और ग्राउंड पर हैं उनका चयन करना है.क्योंकि युवा मोर्चा में उम्र का भी विषय रहता है उन सभी को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा.

राहुल टिकरिहा के स्वागत में निकाली गई रैली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



आपको बता दें कि विंध्यवासिनी मंदिर में मां के दर्शन के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शहर के रामबाग, सदर बाजार, चमेली चौक होते हुए घड़ी चौक से सीधे पार्टी कार्यालय तक रोड शो निकाला गया. इस दौरान उनका जगह-जगह स्वागत किया गया.





