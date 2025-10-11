ETV Bharat / state

राहुल शर्मा के RJD में जाते ही हरकत में आए नीतीश कुमार, कुछ ही घंटे में निकाला तोड़

24 घंटे के अंदर एनडीए की रणनीति धरातल पर आ गई और आनन-फानन में पूर्व सांसद अरुण कुमार को जदयू में शामिल कर लिया गया. अरुण कुमार अपने पुत्र ऋतुराज और बिहार के कई जिलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ जदयू में शामिल हुए.

अरुण कुमार ने फिर थामा तीर: जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा ने भी राजनीति में कदम रखा और 2010 में घोसी विधानसभा सीट से राहुल शर्मा विधायक बने. 2025 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल ने जदयू को झटका दिया और राहुल शर्मा को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल कर लिया.

NDA की जवाबी कार्रवाई : पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा तो एनडीए की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई. दरअसल राहुल शर्मा जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा थे और वह घोसी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके थे. राहुल शर्मा के पिता जगदीश शर्मा 1977 से लेकर 2008 तक लगातार घोसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. जगदीश शर्मा ने आठ बार घोसी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया. जहानाबाद से जगदीश शर्मा सांसद भी रहे.

राहुल शर्मा के जाने का साइड इफेक्ट: शनिवार को समता पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके पूर्व सांसद अरुण कुमार का वनवास खत्म हो गया. अरुण कुमार की औपचारिक रूप से घर वापसी हो गई है. अरुण कुमार ने अपने पुत्र और सैकड़ों समर्थकों के साथ जदयू का दामन थामा है. पार्टी में शामिल होने के बाद अरुण कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने भी पहुंचे.

पटना: मगध क्षेत्र में भूमिहार वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव ने जदयू को झटका देते हुए जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा को अपने पाले में कर लिया. शुक्रवार को तेजस्वी की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली. इसके बाद जेडीयू में खलबली मच गई और खुद नीतीश कुमार हरकत में आ गए और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 24 घंटे के अंदर अरुण कुमार को जदयू में लाने की तैयारी करने को कहा. अरुण कुमार की भी भूमिहारों के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है.

दो बार सांसद रहे अरुण कुमार: अरुण कुमार दो बार जहानाबाद से सांसद रहे हैं. 1999 और 2014 के लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार जहानाबाद से सांसद चुने गए. 1993 से 99 तक अरुण कुमार विधान पार्षद रहे. अरुण कुमार ने दो बार जनता दल यूनाइटेड छोड़ने का काम किया. यह तीसरा मौका है, जब अरुण कुमार की वापसी जनता दल यूनाइटेड में हुई है. मगध क्षेत्र में भूमिहार वोट पर अरुण कुमार की मजबूत पकड़ मानी जाती है.

ऋतुराज लड़ेंगे विधानसभा चुनाव!: मिल रही जानकारी के मुताबिक अरुण कुमार अपने बेटे ऋतुराज को राजनीति में लॉन्च करने के लिए जदयू में वापस आए हैं. सूत्रों के मुताबिक अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज घोसी विधानसभा सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे. जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी अरुण कुमार को आश्वासन दिया गया है कि आपका मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा.

कहानी में नीतीश कुमार की हुई एंट्री: दरअसल अरुण कुमार की जदयू में वापसी नवरात्र के दौरान होने वाली थी. संवाददाता सम्मेलन के लिए दिन और समय भी मुकर्रर कर दिया गया था. बताया जाता है कि जदयू के एक बड़े नेता के विरोध के चलते उनकी जॉइनिंग टल गई.

नीतीश का अल्टीमेटम: शुक्रवार को जैसे ही राहुल शर्मा ने जदयू छोड़ राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा, वैसे ही नीतीश कुमार हरकत में आ गए. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मुख्यमंत्री आवास पर तलब किया. नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर अरुण कुमार को जदयू में लाने की तैयारी की जाए.

JDU के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अरुण ने थामा तीर (ETV Bharat)

'अरुण कुमार का JDU पुराना घर': जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में अरुण कुमार ने जदयू दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ली. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि अरुण कुमार समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में हैं और जनता दल यूनाइटेड उनका पुराना घर है. हम लोग उनका स्वागत करते हैं. जैसे कोई घर में रहता है वैसे अरुण कुमार जदयू में रहेंगे. हम लोग उनके मान-सम्मान का पूरा ख्याल रखेंगे.

"हम अरुण कुमार और उनके पुत्र का जदयू में हार्दिक स्वागत करते हैं. इनके साथ और भी जो लोग आए हैं हम सबका स्वागत करते हैं. अरुण कुमार और चंदेश्वर चंद्रवंशी दोनों गला मिल लिए तो समझिए मगध और जहानाबाद की धरती पर ये जोड़ी तूफान लाकर खड़ा करेगी."- ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री

