ETV Bharat / state

चावल के दाने पर अपनी तस्वीर देखकर चौंके राहुल गांधी; रायबरेली के कलाकार ने गिफ्ट किया मोमेंटो

चावल के दाने पर अपनी तस्वीर देखकर चौंके राहुल गांधी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 14, 2025 at 7:36 AM IST 2 Min Read