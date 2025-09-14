चावल के दाने पर अपनी तस्वीर देखकर चौंके राहुल गांधी; रायबरेली के कलाकार ने गिफ्ट किया मोमेंटो
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2025 at 7:36 AM IST
रायबरेली: अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस वक्त चौंक गए, जब अपनी तस्वीर चावल के एक दाने पर देखी. इतना ही नहीं कलाकार ने अरहर के दाने पर भी राहुल की तस्वीर उकेरी थी. इसे देखकर राहुल गांधी ने कलाकार की जमकर तारीफ की. रायबरेली के कलाकार मो. नसीम ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की चावल पर बनी तस्वीरें नेता प्रतिपक्ष को भेंट कीं.
कलाकार मो. नसीम ने बताया कि राहुल गांधी ने यह तस्वीरें देखकर कहा कि इतनी महीन कारीगरी कैसे कर लेते हैं? उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आई तो ऐसा सम्मान देंगे, जिसे आपने सोचा तक नहीं होगा. नसीम ने बताया कि 11 सितंबर को सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तब उनसे मुलाकात की.
इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर को बनाया चावल के एक दाने पर बनाया. दाल के दाने पर उन्होंने एक्रेलिक पेंट्स से राहुल गांधी की तस्वीर बनाई और उन्हें गिफ्ट की.
5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया: मो. नसीम ने बताया कि पिछले 25 वर्ष यानी 1999 से यह कलाकारी कर रहे हैं. 5 बार का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है. रायबरेली का नाम पूरी दुनिया मे रोशन किया है. मो. नसीम ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनके हुनर की तारीफ की थी. सम्मान भी दिया था.
उनकी भी तस्वीर चावल के दाने पर बनाई थी. 2016 में इरफान सिद्दकी और 2025 में महासचिव मोहसिन चौधरी ने सम्मानित किया था. मेरी सहायता भी की थी. अखिलेश यादव ने हमेशा मदद देने की बात कही है. अखिलेश यादव ने भरोसा दिया है, कि आधी रात को भी आपको जरूरत पड़े तो हमसे संपर्क किजिएगा.
कई दिग्गजों को चावल पर उकेरा: मो. नसीम के घर पर इसी तरह से चावल के दाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन सहित दिग्गज हस्तियों का चित्र बनाकर रखा है. मो. नसीम ने बताया कि कई बार मुंबई में नेताओं और अभिनेताओं ने उन्हें सम्मानित किया है. अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा का दाल के दाने पर चित्र बनाने के बाद उन्होंने भी अमेठी में मिलने के लिए उन्हें बुलाया है.
