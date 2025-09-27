ETV Bharat / state

राहुल गांधी ने हरक सिंह रावत को लिखा इमोशनल लेटर, जानिये वजह

राहुल गांधी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पत्र लिखकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है.

RAHUL GANDHI EMOTIONAL LETTER
राहुल गांधी ने हरक सिंह रावत को लिखा इमोशनल लेटर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2025 at 8:08 AM IST

देहरादून: पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पिता नारायण सिंह रावत के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरक सिंह रावत को इसे लेकर एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट की है.

राहुल गांधी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पत्र लिखकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि आपके पिता नारायण सिंह रावत के निधन का समाचार सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है. मैं जानता हूं कि परिजनों और विशेष रूप से आपके लिए या पीड़ा के क्षण है जो असहनीय है. इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के शब्द उनके पास पर्याप्त नहीं है.

Rahul Gandhi emotional letter
राहुल गांधी का पत्र (ETV BHARAT)

राहुल गांधी ने पत्र में लिखा आपके पिता एक यशस्वी पूर्व सैनिक के साथ-साथ सरल व्यक्तित्व के धनी भी थे. उनका जीवन हमेशा आपके लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रहा. परिवार के किसी सदस्य को खोने का दर्द अपूरणीय होता है, किंतु उनकी स्मृतियां और उनके संस्कार हमेशा आपके जीवन में प्रकाश बनकर रहेंगे. दुख कि इस घड़ी में मैं आपके और आपके पूरे परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना जताता हूं.

वहीं, हरक सिंह रावत ने भी राहुल गांधी का हृदय से आभार जताया है. उन्होंने कहा कि पिताजी के निधन पर आपकी संवेदना के लिए और आपके दयालु शब्दों के लिए राहुल गांधी का निश्चित रूप से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. आपने इस चुनौती पूर्ण समय में मुझे जो सांत्वना दी है. उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा.

हरक सिंह रावत के पिता नारायण सिंह का निधन कुछ दिन पहले हुआ. वे पूर्व सैनिक थे. हरक सिंह रावत के के व्यक्तित्व के निर्माण में नारायण सिंह के परिश्रम और गुणों का बहुत बड़ा योगदान था.हरक सिंह रावत के पिता नारायण सिंह की अंत्येष्टि हरिद्वार खड़खड़ी घाट पर की गई.

