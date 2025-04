ETV Bharat / state

खास लोगों से मुलाकात करने महाकाल की नगरी आएंगे राहुल गांधी, कुछ बड़ा होने वाला है - RAHUL GANDHI VISIT UJJAIN

बाबा महाकाल की नगरी आएंगे राहुल गांधी ( X Image @Rahul Gandhi )

उज्जैन: अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में उज्जैन के किसानों की जमीन अधिग्रहण (लैंड पुलिंग) का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया. 9 अप्रैल से शुरू हुए दो दिवसीय अधिवेशन में तराना विधायक महेश परमार और महिदपुर विधायक दिनेश जैन बोस ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के नाम पर किसानों से जमीन लिए जाने की शिकायत को राष्ट्रीय मंच पर रखा. सिंहस्थ के बहाने किसानों की उपजाऊ जमीनें छीन रही भाजपा

तराना विधायक महेश परमार ने बताया कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को गंभीरता से सुना और किसानों के हित में जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया. उन्होंने यहां तक कहा कि यदि स्थिति गंभीर रही, तो वे स्वयं उज्जैन आकर किसानों से मुलाकात करेंगे.'' महेश परमार ने जानकारी दी कि अधिवेशन में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया कि भाजपा सिंहस्थ के बहाने किसानों की उपजाऊ जमीनें छीनने का प्रयास कर रही है. इस बीच, उज्जैन कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में जनजागरूकता अभियान चला रही है. गांव-गांव में प्रभात फेरियां, नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क गतिविधियां दोबारा तेज कर दी गई हैं.''

