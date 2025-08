ETV Bharat / state

Published : August 5, 2025 at 10:13 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 11:19 AM IST

रांची: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं. बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में कल 6 अगस्त को उनको चाईबासा की विशेष अदालत में सशरीर हाजिर होना है. झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ईटीवी भारत को बताया कि दोपहर करीब 2:00 बजे राहुल गांधी रांची में लैंड करेंगे. इसके बाद गुरुजी की अंत्येष्टि में नेमरा जाने की संभावना है. अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक राहुल गांधी, मंगलवार की रात वो रांची में रुकेंगे. इसके बाद बुधवार को हेलीकॉप्टर से चाईबासा जाएंगे. अगर मौसम में गड़बड़ी की जानकारी मिलती है तो शेड्यूल में परिवर्तन भी संभव है. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंगलवार दो बजे रांची पहुंचेंगे. शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हेलिकॉप्टर से नेमरा जाएंगे. फिर शाम 6 बजे रांची आकर दिल्ली के रवाना हो जाएंगे. मौसम खराब रहने पर कांग्रेस अध्यक्ष सड़क मार्ग से नेमरा जाएंगे और इसी मार्ग वापस रांची लौटेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष के झारखंड दौरे के शेड्यूल की कॉपी (Etv bharat) राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दरअसल, 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके खिलाफ बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया था. इसकी सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था.

