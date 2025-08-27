दरभंगा : राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा से आगे बढ़कर सीतामढ़ी पहुंच चुकी है, लेकिन इसके असर की गूंज अब भी मिथिलांचल में सुनाई दे रही है. कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि इस यात्रा ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है और अब एनडीए को कड़ी चुनौती मिलेगी.
जी उठे मिथिलांचल में कांग्रेस कार्यकर्ता : वोट अधिकार यात्रा के बाद मिथिलांचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति देखी जा रही है. गांव से लेकर शहर तक राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां अभूतपूर्व रही थीं. यह दरभंगा में राहुल का छह महीने के भीतर दूसरा दौरा था जब कार्यकर्ताओं को अपने नेता का साथ मिला.
40 साल बाद कांग्रेस की जगी उम्मीद : दरभंगा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का आखिरी रिकॉर्ड 1980 में हरिनाथ मिश्रा के नाम रहा था. इसके बाद से सीट पर भाजपा का दबदबा है जबकि 2004 में राजद के अली अशरफ फातमी आखिरी बार जीते थे. विधानसभा की बात करें तो जिले की 10 सीटों में से 9 पर 2020 में एनडीए काबिज हुआ था.
इतिहास गवाह है, बदलते रहे समीकरण : 1952 से लेकर अब तक दरभंगा संसदीय सीट पर कई बार सियासी उलटफेर हुए हैं. शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा रहा लेकिन 1990 के बाद भाजपा और जनता दल ने वर्चस्व कायम किया. 2014 और 2019 में कीर्ति आजाद और फिर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की. 2019 और 2024 में बीजेपी के गोपालजी ठाकुर लगातार जीतकर आए.
|वर्ष
|विजेता उम्मीदवार
|पार्टी
|उपविजेता उम्मीदवार
|पार्टी
|1952
|श्याम नंदन प्रसाद
|कांग्रेस
|राजा कामेश्वर सिंह
|निर्दलीय
|1957
|श्रीनारायण दास
|कांग्रेस
|अब्दुल जलील
|प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
|1962
|श्रीनारायण दास
|कांग्रेस
|हरिश चंद्र मिश्रा
|स्वतंत्र
|1967
|एसएन सिन्हा
|कांग्रेस
|डी पोदार
|एसएसपी
|1971
|विनोद नंद झा
|कांग्रेस
|सुरेंद्र झा सुमन
|बीजेएस
|1977
|सुरेंद्र झा सुमन
|भारतीय लोक दल
|राधा नंदन झा
|कांग्रेस
|1980
|हरि नाथ मिश्रा
|कांग्रेस
|हुक्मदेव नारायण यादव
|जेएनपी
|1984
|विजय कुमार मिश्रा
|लोक दल
|हरिनाथ मिश्रा
|कांग्रेस
|1989
|शकी उल रहमान
|जनता दल
|नागेंद्र झा
|कांग्रेस
|1991
|मो. अली अशरफ फातमी
|जनता दल
|नागेंद्र झा
|कांग्रेस
|1996
|मो. अली अशरफ फातमी
|जनता दल
|धीरेंद्र कुमार झा
|भाजपा
|1998
|मो. अली अशरफ फातमी
|राजद
|तारा कांत झा
|भाजपा
|1999
|कीर्ति आजाद
|भाजपा
|मो. अली अशरफ फातमी
|राजद
|2004
|मो. अली अशरफ फातमी
|राजद
|कीर्ति आजाद
|भाजपा
|2009
|कीर्ति आजाद
|भाजपा
|मो. अली अशरफ फातमी
|राजद
|2014
|कीर्ति आजाद
|भाजपा
|मो. अली अशरफ फातमी
|राजद
65 लाख वोट चोरी का मुद्दा गरमाया : महागठबंधन नेताओं ने आरोप लगाया कि एनडीए ने 65 लाख वोटों की चोरी की है. राजद नेता शत्रुघ्न यादव का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह यात्रा उसी वोट चोरी को रोकने का संकल्प है. उनका दावा है कि इस बार मिथिलांचल में सभी 10 सीटों पर जीत महागठबंधन की होगी.
''एनडीए सरकार के द्वारा जो 65 लाख वोट की चोरी हुई है. राहुल गांधी तेजस्वी यादव के उस यात्रा से हमलोग इस 65 लाख वोट की चोरी नहीं होने देंगे. इसी वोट की चोरी को रोककर हमलोग इस विधानसभा चुनाव को एकजुटता के साथ जीतेंगे और दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे.''- शत्रुघ्न यादव, आरजेडी नेता
किसान कांग्रेस ने दिया बड़ा संदेश : किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा लोग सड़कों पर आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट चुराने के बाद राशन कार्ड और किसानों की जमीन पर भी डाका डालने वाली है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में बदलाव तय है.
''उम्मीद से ज्यादा लोग सड़क पर हैं. दरभंगा की आम जनता, किसान, मजदूर, कारीगर सहित सभी लोग खड़े हुये हैं. हम लोग उनका साथ देने यहां आये हुए हैं. राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चीजें चल रही है वोट चुराने की जो बात चल रही है, इसके बाद राशन कार्ड की चोरी होने वाली है. किसानों से उसकी जमीन छीनी जाएगी. ऐसा अब लग रहा है. इस यात्रा ने साफ संदेश दिया है कि अब बिहार में बदलाव होकर रहेगा.''- विजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, किसान कांग्रेस
ये भी पढ़ें-