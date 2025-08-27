ETV Bharat / state

दरभंगा सहित मिथिलांचल में 80 के दशक का खोया जनाधार तलाश रही महागठबंधन

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने मिथिलांचल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी. महागठबंधन का लक्ष्य दरभंगा में खोया जनाधार वापस पाना है-

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 11:42 PM IST

दरभंगा : राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा से आगे बढ़कर सीतामढ़ी पहुंच चुकी है, लेकिन इसके असर की गूंज अब भी मिथिलांचल में सुनाई दे रही है. कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि इस यात्रा ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है और अब एनडीए को कड़ी चुनौती मिलेगी.

जी उठे मिथिलांचल में कांग्रेस कार्यकर्ता : वोट अधिकार यात्रा के बाद मिथिलांचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति देखी जा रही है. गांव से लेकर शहर तक राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां अभूतपूर्व रही थीं. यह दरभंगा में राहुल का छह महीने के भीतर दूसरा दौरा था जब कार्यकर्ताओं को अपने नेता का साथ मिला.

ETV Bharat
बहन प्रियंका के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

40 साल बाद कांग्रेस की जगी उम्मीद : दरभंगा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का आखिरी रिकॉर्ड 1980 में हरिनाथ मिश्रा के नाम रहा था. इसके बाद से सीट पर भाजपा का दबदबा है जबकि 2004 में राजद के अली अशरफ फातमी आखिरी बार जीते थे. विधानसभा की बात करें तो जिले की 10 सीटों में से 9 पर 2020 में एनडीए काबिज हुआ था.

इतिहास गवाह है, बदलते रहे समीकरण : 1952 से लेकर अब तक दरभंगा संसदीय सीट पर कई बार सियासी उलटफेर हुए हैं. शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा रहा लेकिन 1990 के बाद भाजपा और जनता दल ने वर्चस्व कायम किया. 2014 और 2019 में कीर्ति आजाद और फिर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की. 2019 और 2024 में बीजेपी के गोपालजी ठाकुर लगातार जीतकर आए.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
वर्षविजेता उम्मीदवारपार्टीउपविजेता उम्मीदवारपार्टी
1952श्याम नंदन प्रसादकांग्रेसराजा कामेश्वर सिंहनिर्दलीय
1957श्रीनारायण दासकांग्रेसअब्दुल जलीलप्रजा सोशलिस्ट पार्टी
1962श्रीनारायण दासकांग्रेसहरिश चंद्र मिश्रास्वतंत्र
1967एसएन सिन्हाकांग्रेसडी पोदारएसएसपी
1971विनोद नंद झाकांग्रेससुरेंद्र झा सुमनबीजेएस
1977सुरेंद्र झा सुमनभारतीय लोक दलराधा नंदन झाकांग्रेस
1980हरि नाथ मिश्राकांग्रेसहुक्मदेव नारायण यादवजेएनपी
1984विजय कुमार मिश्रालोक दलहरिनाथ मिश्राकांग्रेस
1989शकी उल रहमानजनता दलनागेंद्र झाकांग्रेस
1991मो. अली अशरफ फातमीजनता दलनागेंद्र झाकांग्रेस
1996मो. अली अशरफ फातमीजनता दलधीरेंद्र कुमार झाभाजपा
1998मो. अली अशरफ फातमीराजदतारा कांत झाभाजपा
1999कीर्ति आजादभाजपामो. अली अशरफ फातमीराजद
2004मो. अली अशरफ फातमीराजदकीर्ति आजादभाजपा
2009कीर्ति आजादभाजपामो. अली अशरफ फातमीराजद
2014कीर्ति आजादभाजपामो. अली अशरफ फातमीराजद

65 लाख वोट चोरी का मुद्दा गरमाया : महागठबंधन नेताओं ने आरोप लगाया कि एनडीए ने 65 लाख वोटों की चोरी की है. राजद नेता शत्रुघ्न यादव का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह यात्रा उसी वोट चोरी को रोकने का संकल्प है. उनका दावा है कि इस बार मिथिलांचल में सभी 10 सीटों पर जीत महागठबंधन की होगी.

ETV Bharat
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

''एनडीए सरकार के द्वारा जो 65 लाख वोट की चोरी हुई है. राहुल गांधी तेजस्वी यादव के उस यात्रा से हमलोग इस 65 लाख वोट की चोरी नहीं होने देंगे. इसी वोट की चोरी को रोककर हमलोग इस विधानसभा चुनाव को एकजुटता के साथ जीतेंगे और दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे.''- शत्रुघ्न यादव, आरजेडी नेता

किसान कांग्रेस ने दिया बड़ा संदेश : किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा लोग सड़कों पर आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट चुराने के बाद राशन कार्ड और किसानों की जमीन पर भी डाका डालने वाली है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में बदलाव तय है.

ETV Bharat
वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी (ETV Bharat)

''उम्मीद से ज्यादा लोग सड़क पर हैं. दरभंगा की आम जनता, किसान, मजदूर, कारीगर सहित सभी लोग खड़े हुये हैं. हम लोग उनका साथ देने यहां आये हुए हैं. राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चीजें चल रही है वोट चुराने की जो बात चल रही है, इसके बाद राशन कार्ड की चोरी होने वाली है. किसानों से उसकी जमीन छीनी जाएगी. ऐसा अब लग रहा है. इस यात्रा ने साफ संदेश दिया है कि अब बिहार में बदलाव होकर रहेगा.''- विजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, किसान कांग्रेस

