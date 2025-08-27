दरभंगा : राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा से आगे बढ़कर सीतामढ़ी पहुंच चुकी है, लेकिन इसके असर की गूंज अब भी मिथिलांचल में सुनाई दे रही है. कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि इस यात्रा ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है और अब एनडीए को कड़ी चुनौती मिलेगी.

जी उठे मिथिलांचल में कांग्रेस कार्यकर्ता : वोट अधिकार यात्रा के बाद मिथिलांचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति देखी जा रही है. गांव से लेकर शहर तक राहुल गांधी के स्वागत की तैयारियां अभूतपूर्व रही थीं. यह दरभंगा में राहुल का छह महीने के भीतर दूसरा दौरा था जब कार्यकर्ताओं को अपने नेता का साथ मिला.

बहन प्रियंका के साथ राहुल गांधी (ETV Bharat)

40 साल बाद कांग्रेस की जगी उम्मीद : दरभंगा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत का आखिरी रिकॉर्ड 1980 में हरिनाथ मिश्रा के नाम रहा था. इसके बाद से सीट पर भाजपा का दबदबा है जबकि 2004 में राजद के अली अशरफ फातमी आखिरी बार जीते थे. विधानसभा की बात करें तो जिले की 10 सीटों में से 9 पर 2020 में एनडीए काबिज हुआ था.

इतिहास गवाह है, बदलते रहे समीकरण : 1952 से लेकर अब तक दरभंगा संसदीय सीट पर कई बार सियासी उलटफेर हुए हैं. शुरुआती दौर में कांग्रेस का दबदबा रहा लेकिन 1990 के बाद भाजपा और जनता दल ने वर्चस्व कायम किया. 2014 और 2019 में कीर्ति आजाद और फिर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की. 2019 और 2024 में बीजेपी के गोपालजी ठाकुर लगातार जीतकर आए.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

वर्ष विजेता उम्मीदवार पार्टी उपविजेता उम्मीदवार पार्टी 1952 श्याम नंदन प्रसाद कांग्रेस राजा कामेश्वर सिंह निर्दलीय 1957 श्रीनारायण दास कांग्रेस अब्दुल जलील प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1962 श्रीनारायण दास कांग्रेस हरिश चंद्र मिश्रा स्वतंत्र 1967 एसएन सिन्हा कांग्रेस डी पोदार एसएसपी 1971 विनोद नंद झा कांग्रेस सुरेंद्र झा सुमन बीजेएस 1977 सुरेंद्र झा सुमन भारतीय लोक दल राधा नंदन झा कांग्रेस 1980 हरि नाथ मिश्रा कांग्रेस हुक्मदेव नारायण यादव जेएनपी 1984 विजय कुमार मिश्रा लोक दल हरिनाथ मिश्रा कांग्रेस 1989 शकी उल रहमान जनता दल नागेंद्र झा कांग्रेस 1991 मो. अली अशरफ फातमी जनता दल नागेंद्र झा कांग्रेस 1996 मो. अली अशरफ फातमी जनता दल धीरेंद्र कुमार झा भाजपा 1998 मो. अली अशरफ फातमी राजद तारा कांत झा भाजपा 1999 कीर्ति आजाद भाजपा मो. अली अशरफ फातमी राजद 2004 मो. अली अशरफ फातमी राजद कीर्ति आजाद भाजपा 2009 कीर्ति आजाद भाजपा मो. अली अशरफ फातमी राजद 2014 कीर्ति आजाद भाजपा मो. अली अशरफ फातमी राजद

65 लाख वोट चोरी का मुद्दा गरमाया : महागठबंधन नेताओं ने आरोप लगाया कि एनडीए ने 65 लाख वोटों की चोरी की है. राजद नेता शत्रुघ्न यादव का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यह यात्रा उसी वोट चोरी को रोकने का संकल्प है. उनका दावा है कि इस बार मिथिलांचल में सभी 10 सीटों पर जीत महागठबंधन की होगी.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

''एनडीए सरकार के द्वारा जो 65 लाख वोट की चोरी हुई है. राहुल गांधी तेजस्वी यादव के उस यात्रा से हमलोग इस 65 लाख वोट की चोरी नहीं होने देंगे. इसी वोट की चोरी को रोककर हमलोग इस विधानसभा चुनाव को एकजुटता के साथ जीतेंगे और दरभंगा के 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे.''- शत्रुघ्न यादव, आरजेडी नेता

किसान कांग्रेस ने दिया बड़ा संदेश : किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा लोग सड़कों पर आए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट चुराने के बाद राशन कार्ड और किसानों की जमीन पर भी डाका डालने वाली है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने साफ कर दिया है कि अब बिहार में बदलाव तय है.

वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी (ETV Bharat)

''उम्मीद से ज्यादा लोग सड़क पर हैं. दरभंगा की आम जनता, किसान, मजदूर, कारीगर सहित सभी लोग खड़े हुये हैं. हम लोग उनका साथ देने यहां आये हुए हैं. राहुल गांधी के नेतृत्व में जो चीजें चल रही है वोट चुराने की जो बात चल रही है, इसके बाद राशन कार्ड की चोरी होने वाली है. किसानों से उसकी जमीन छीनी जाएगी. ऐसा अब लग रहा है. इस यात्रा ने साफ संदेश दिया है कि अब बिहार में बदलाव होकर रहेगा.''- विजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, किसान कांग्रेस

ये भी पढ़ें-