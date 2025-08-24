दरभंगा: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 26 अगस्त को दरभंगा पहुंचेगी, लेकिन कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अड़चन सामने आई है. यात्रा के तहत रात्रि विश्राम के लिए जीवछघाट हाई स्कूल परिसर को चुना गया था, मगर जिला प्रशासन ने इस स्थल के लिए अनुमति नहीं दी है. प्रशासन का कहना है कि यह एक शैक्षणिक संस्थान है और इससे पठन-पाठन में व्यवधान आ सकता है.
प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी, बदला गया स्थल: कार्यक्रम के लिए समाज कल्याण विभाग से अनुमति लेनी थी, जो समय पर नहीं मिल सकी. इसके चलते कांग्रेस ने स्थल बदलने का निर्णय लिया है. अब यह कार्यक्रम जीवछघाट के पास स्थित फखरूद्धीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस और उससे सटे खाली जमीन पर आयोजित किया जाएगा.
शाम 7 बजे दरभंगा पहुंचेंगे राहुल गांधी: कार्यक्रम के अनुसार, राहुल गांधी 26 अगस्त को शाम 7 बजे दरभंगा पहुंचेंगे. उनके आगमन के बाद रात्रि विश्राम फखरूद्धीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में होगा. इसके बाद 27 अगस्त की सुबह वहीं से वोटर अधिकार यात्रा की अगली कड़ी शुरू की जाएगी.
'किसी भी हाल में यात्रा रुकेगी नहीं': पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व कार्यक्रम प्रभारी मदन मोहन झा ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अनुमति न मिलने के कारण आयोजन स्थल बदला गया है. उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन और जिला अधिकारियों की आपत्ति के बाद यह निर्णय लेना पड़ा.
"प्रशासन से हमें स्पष्ट कहा गया कि स्कूल में पठन-पाठन प्रभावित हो सकता है, इसलिए अनुमति नहीं दी गई. हमने उसी इलाके में एक प्राइवेट कॉलेज और उससे लगी जमीन को विकल्प के रूप में चुना है. कार्यक्रम पूरी मजबूती से जारी रहेगा."- मदन मोहन झा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व कार्यक्रम प्रभारी
प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं शामिल: राहुल गांधी की इस यात्रा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने की संभावना जताई गई है. कार्यक्रम प्रभारी मदन मोहन झा ने बताया कि प्रियंका गांधी का प्रस्तावित कार्यक्रम दरभंगा में तय है. हालांकि, उनका शेड्यूल अंतिम रूप से यात्रा से एक दिन पूर्व साझा किया जाएगा.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह: वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, लेकिन प्रशासनिक अनुमति न मिलने को लेकर नाराजगी भी जताई जा रही है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लोकतांत्रिक यात्रा है और इसमें बाधा डालना जनता के अधिकारों को नजरअंदाज करने जैसा है.
