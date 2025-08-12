अंबाला: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर पलटवार किया. साथ ही राहुल के बयान का विरोध करने वाले मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस की चुटकी ली. अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने तो अपना इंजन ही कमजोर चुन लिया है.

राहुल पर अटैक: कांग्रेस पर प्रहार करते हुए हरियाणा के "गब्बर" अनिल विज ने कहा कि विपक्ष ने अपना इंजन ही कमजोर चुना हुआ है. कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि अब जनता ने उन्हें नकार दिया है. राहुल गांधी कांग्रेस की लोकसभा और विधानसभा में लगातार हार होने का मातम मना रहे हैं. उन्हें समझ जाना चाहिए कि जनता ने अब उन्हें नकार दिया है. वे बार-बार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करके उन्हें कमजोर ना करें.

अनिल विज ने ली राहुल गांधी की चुटकी (ETV Bharat)

"कांग्रेस का इंजन कमजोर": वहीं, राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान का विरोध करने वाले मंत्री के इस्तीफा देने पर गब्बर ने राहुल गांधी की चुटकी ली. विज बोले कि कांग्रेस के भीतर भी सब मानने लग गए हैं कि अभी राहुल गांधी के बस की बात नहीं है. यही कारण है कि वे बार-बार पीट रहे हैं. चलना तो इंजन ने होता है. गाड़ी तो नहीं चलती और अगर इंजन कमजोर होगा तो गाड़ी खड़ी रहेगी. ऐसे ही विपक्ष ने अपने आगे इंजन ही कमजोर रखा है.

विज का पाक पर अटैक: इस दौरान विज ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया. हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा. इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह पाकिस्तान की पिटाई हुई है. उससे उन्हें सबक लेना चाहिए. इस प्रकार की गीदड़ भभकी में ना कभी फर्क आया है और ना कभी आएगा. भारत अपनी जनता के हितों का ध्यान रखेगा और सिंधु जल समझौता खत्म हो चुका है. सिंधु नदी हमारी नदी है. सिंधु का पानी पी पीकर ही हम हिंदू हुए हैं.

