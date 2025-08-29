भोपाल : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट ने एक बार फिर समन जारी किया है. यह तीसरा मौका है जब उन्हें कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है. दरअसल, यह मामला मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह पर पनामा पेपर्स को लेकर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद कार्तिकेय की ओर से राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया गया.

कार्तिकेय ने राहुल गांधी पर कराया था मानहानि का केस (Etv Bharat)

इस मामले में भोपाल जिला अदालत ने राहुल गांधी को एक बार फिर समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है.

राहुल गांधी ने कार्तिकेय पर दिया था गलत बयान

राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पर यह आरोप मध्यप्रदेश विधानसभा 2018 के चुनाव के दौरान लगाए थे. विधानसभा चुनाव के दौरान देश में पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर सियासत गर्म थी. इस सूची में देश विदेश के कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल थे. इसी दौरान झाबुआ में राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर 2018 को प्रचार के दौरान पनामा पेपर्स लीक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के नाम के साथ जोड़ा. राहुल गांधी ने दावा किया था कि पनामा पेपर्स की सूची में कार्तिकेय चौहान का भी नाम शामिल है.

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल (Etv Bharat)

कार्तिकेय ने कराया था मानहानि का केस

इसके बाद कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में भोपाल कोर्ट आकर अपने बयान दर्ज कराए.कार्तिकेय चौहान ने कहा, "राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम पनामा पेपर्स मामले में शामिल था. बाद में उन्होंने खुद ही स्वीकारा कि वो गलत थे. मेरे पिता और मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए.''

9 दिसंबर को भोपाल कोर्ट में राहुल की पेशी

राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में अपील की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को तीसरी बार कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. इसके लिए 9 दिसंबर 2025 का समय दिया गया है. हालांकि, इसके पहले भी कोर्ट दो बार राहुल गांधी को समन जारी कर चुका है. सबसे पहले 27 फरवरी और फिर 9 मई 2025 को राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था.

राहुल गांधी ने नहीं किया बयान का खंडन

राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप शिवराज सिंह चौहान पर भी लगाए थे, लेकिन बाद में वे शिवराज सिंह चौहान को लेकर दिए गए भाषण का खंडन कर चुके हैं, लेकिन कार्तिकेय चौहान पर दिए गए बयान का उन्होंने अभी तक खंडन नहीं किया है और न ही कोर्ट के समन का अभी तक जवाब दिया है.