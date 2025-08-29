ETV Bharat / state

राहुल गांधी हाजिर हो, भोपाल कोर्ट में होगी पेशी, तीसरी बार नोटिस जारी - RAHUL GANDHI IN BHOPAL COURT

शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय पर गलत बयान देने का आरोप, मानहानि मामले में भोपाल कोर्ट ने तीसरी बार भेजा नोटिस

Rahul Gandhi to appear in Bhopal Court
राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट से तीसरी बार नोटिस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 12:55 PM IST

3 Min Read

भोपाल : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट ने एक बार फिर समन जारी किया है. यह तीसरा मौका है जब उन्हें कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है. दरअसल, यह मामला मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह पर पनामा पेपर्स को लेकर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद कार्तिकेय की ओर से राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया गया.

KARTIKEYA CHAUHAN VS RAHUL GANDHI
कार्तिकेय ने राहुल गांधी पर कराया था मानहानि का केस (Etv Bharat)

इस मामले में भोपाल जिला अदालत ने राहुल गांधी को एक बार फिर समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है.

राहुल गांधी ने कार्तिकेय पर दिया था गलत बयान

राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पर यह आरोप मध्यप्रदेश विधानसभा 2018 के चुनाव के दौरान लगाए थे. विधानसभा चुनाव के दौरान देश में पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर सियासत गर्म थी. इस सूची में देश विदेश के कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल थे. इसी दौरान झाबुआ में राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर 2018 को प्रचार के दौरान पनामा पेपर्स लीक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के नाम के साथ जोड़ा. राहुल गांधी ने दावा किया था कि पनामा पेपर्स की सूची में कार्तिकेय चौहान का भी नाम शामिल है.

Rahul gandhi in bhopal court
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल (Etv Bharat)

कार्तिकेय ने कराया था मानहानि का केस

इसके बाद कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में भोपाल कोर्ट आकर अपने बयान दर्ज कराए.कार्तिकेय चौहान ने कहा, "राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम पनामा पेपर्स मामले में शामिल था. बाद में उन्होंने खुद ही स्वीकारा कि वो गलत थे. मेरे पिता और मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए.''

यह भी पढ़ें- फेस सेविंग के लिए वोट चोरी का रोना, राहुल गांधी पर विश्वास सारंग का पलटवार

9 दिसंबर को भोपाल कोर्ट में राहुल की पेशी

राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में अपील की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को तीसरी बार कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. इसके लिए 9 दिसंबर 2025 का समय दिया गया है. हालांकि, इसके पहले भी कोर्ट दो बार राहुल गांधी को समन जारी कर चुका है. सबसे पहले 27 फरवरी और फिर 9 मई 2025 को राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था.

यह भी पढ़ें - राहुल गांधी का गंभीर आरोप- मध्य प्रदेश में भी चोरी हुआ विधानसभा चुनाव,

राहुल गांधी ने नहीं किया बयान का खंडन

राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप शिवराज सिंह चौहान पर भी लगाए थे, लेकिन बाद में वे शिवराज सिंह चौहान को लेकर दिए गए भाषण का खंडन कर चुके हैं, लेकिन कार्तिकेय चौहान पर दिए गए बयान का उन्होंने अभी तक खंडन नहीं किया है और न ही कोर्ट के समन का अभी तक जवाब दिया है.

भोपाल : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट ने एक बार फिर समन जारी किया है. यह तीसरा मौका है जब उन्हें कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है. दरअसल, यह मामला मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह पर पनामा पेपर्स को लेकर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद कार्तिकेय की ओर से राहुल गांधी पर मानहानि का केस किया गया.

KARTIKEYA CHAUHAN VS RAHUL GANDHI
कार्तिकेय ने राहुल गांधी पर कराया था मानहानि का केस (Etv Bharat)

इस मामले में भोपाल जिला अदालत ने राहुल गांधी को एक बार फिर समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है.

राहुल गांधी ने कार्तिकेय पर दिया था गलत बयान

राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पर यह आरोप मध्यप्रदेश विधानसभा 2018 के चुनाव के दौरान लगाए थे. विधानसभा चुनाव के दौरान देश में पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर सियासत गर्म थी. इस सूची में देश विदेश के कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों के नाम शामिल थे. इसी दौरान झाबुआ में राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर 2018 को प्रचार के दौरान पनामा पेपर्स लीक को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के नाम के साथ जोड़ा. राहुल गांधी ने दावा किया था कि पनामा पेपर्स की सूची में कार्तिकेय चौहान का भी नाम शामिल है.

Rahul gandhi in bhopal court
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल (Etv Bharat)

कार्तिकेय ने कराया था मानहानि का केस

इसके बाद कार्तिकेय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में भोपाल कोर्ट आकर अपने बयान दर्ज कराए.कार्तिकेय चौहान ने कहा, "राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम पनामा पेपर्स मामले में शामिल था. बाद में उन्होंने खुद ही स्वीकारा कि वो गलत थे. मेरे पिता और मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए.''

यह भी पढ़ें- फेस सेविंग के लिए वोट चोरी का रोना, राहुल गांधी पर विश्वास सारंग का पलटवार

9 दिसंबर को भोपाल कोर्ट में राहुल की पेशी

राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कार्तिकेय चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में अपील की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को तीसरी बार कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. इसके लिए 9 दिसंबर 2025 का समय दिया गया है. हालांकि, इसके पहले भी कोर्ट दो बार राहुल गांधी को समन जारी कर चुका है. सबसे पहले 27 फरवरी और फिर 9 मई 2025 को राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था.

यह भी पढ़ें - राहुल गांधी का गंभीर आरोप- मध्य प्रदेश में भी चोरी हुआ विधानसभा चुनाव,

राहुल गांधी ने नहीं किया बयान का खंडन

राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप शिवराज सिंह चौहान पर भी लगाए थे, लेकिन बाद में वे शिवराज सिंह चौहान को लेकर दिए गए भाषण का खंडन कर चुके हैं, लेकिन कार्तिकेय चौहान पर दिए गए बयान का उन्होंने अभी तक खंडन नहीं किया है और न ही कोर्ट के समन का अभी तक जवाब दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH POLITICSKARTIKEYA CHAUHAN VS RAHUL GANDHIRAHUL GANDHI DEFAMATION CASEBHOPAL COURT NEWSRAHUL GANDHI IN BHOPAL COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.