'राहुल गांधी और तेजश्वी यादव नकली युवराज..' डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अररिया में बोला विपक्ष पर हमला - SAMRAT CHAODHARY

फारबिसगंज में एनडीए सम्मेलन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल-तेजस्वी को नकली युवराज कहा. मंच से विकास, घुसपैठ और पीएम दौरे पर की चर्चा-

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2025 at 11:40 PM IST

अररिया : फारबिसगंज में आयोजित एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को नकली युवराज करार देते हुए कहा कि बिहार में मोदी-नीतीश की सरकार विकास की नई इबारत लिख रही है. सम्मेलन में सीमांचल में घुसपैठ, प्रधानमंत्री के दौरे और एनडीए की चुनावी रणनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

'तेजस्वी-राहुल नकली युवराज' : फारबिसगंज में आयोजित एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को नकली युवराज करार देते हुए तंज कसा. उन्होंने कहा कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रहा है लेकिन बिहार में मोदी-नीतीश की सरकार सोने का शेर बनाने का काम कर रही है.

ETV Bharat
एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"नकली युवराज तेजस्वी और राहुल यहां बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं. नीतीश जी ने सड़कें बनवाईं नहीं तो पहले ये पता ही नहीं लगता था कि गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है. आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार में संपूर्ण विकास का काम किया, अब बिहार विकास की नई उड़ान उड़ने को तैयार है. आगामी 15 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं."- सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा गरमाया : डिप्टी सीएम ने अपने भाषण में सीमांचल क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और सीमाओं की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं.

ETV Bharat
अररिया में उमड़े समर्थक (ETV Bharat)

फारबिसगंज में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन : फारबिसगंज के भदेश्वर स्थित खेल मैदान में एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ. कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के अलावा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल, पिछड़ा अतिपिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी, जदयू एमएलसी संजय कुमार सिंह, अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह और लोजपा आर के युवा प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश पाण्डे सहित कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की. सभी नेताओं ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

विकास की नई उड़ान और पीएम मोदी का दौरा : सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है. उन्होंने यह भी बताया कि 15 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. यह सीमांचल क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात होगी.

कार्यकर्ताओं का तप सबसे बड़ी ताकत : स्थानीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ताओं का तप, त्याग और मनोबल ही हमारी असली ताकत है. यही हमें विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगा. उन्होंने दावा किया कि 2025 में नीतीश कुमार की वापसी तय है और एनडीए सरकार अपार बहुमत से बनेगी.

फारबिसगंज विधायक के खिलाफ नारेबाजी : सम्मेलन के दौरान उस वक्त हंगामा हुआ जब कुछ लोगों ने स्थानीय विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर 'मंचन हटाओ फारबिसगंज बचाओ' के नारे लगाए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. विधायक ने आरोप लगाया कि यह विपक्ष की साजिश है और कहा कि जनता वोट से इसका जवाब देगी.

