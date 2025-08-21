गया: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' पर निकले हैं. पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता भी उनके साथ चल रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी सरकार 'वोट चोरी' कर रही है. वहीं उनके आरोपों पर बीजेपी नेता और मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने राहुल गांधी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए.

कहां हो रही वोट चोरी?: संतोष कुमार सिंह ने सवालिया लहजे में पूछा कि कहां वोट चोरी हो रही है? भ्रम फैलाकर ये लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संविधान लेकर घूम रहे थे और झूठ फैला रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा. इसी तरह मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर भी अब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं.

मंत्री संतोष कुमार सुमन (ETV Bharat)

'राहुल गांधी को देश से निकाल देना चाहिए': मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ने साफ-साफ शब्दों में सच्चाई देश की जनता को बता दिया है. वोटर लिस्ट में सुधार के लिए एक महीने का समय भी दिया है लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल को न तो चुनाव आयोग पर भरोसा है, न ही सुप्रीम कोर्ट पर और न ही किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास है. लिहाजा मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए.

"इलेक्शन कमीशन पर उनको भरोसा नहीं है. न ईवीएम पर भरोसा है. न माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा है. देश की कोई संवेधानिक संस्था पर उनको भरोसा नहीं है. वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना है. उनको तो मेरे हिसाब से देश के लोग, वैसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, जो पब्लिक को मूर्ख बनाकर एक भ्रम पैदाकर, कहीं कोई यथार्थ नहीं है."- संतोष कुमार सिंह, बीजेपी नेता सह मंत्री, बिहार सरकार

पीएम देंगे सौगात, राहुल की यात्रा ने क्या मिला?: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे मंत्री संतोष कुमार सिंह तीन दिनों से गयाजी में हैं. उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 12.5 हजार करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. जब भी प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आते हैं, तब वह हजारों करोड़ों की सौगात बिहार वासियों को देकर जाते हैं लेकिन राहुल गांधी का यहां आने से लोगों को नुकसान ही उठाना पड़ता है.

शुक्रवार को गया आएंगे पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 22 अगस्त को गया जी आएंगे. वह मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे कई केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे. इसको लेकर जिला प्रशासन और एनडीए के नेताओं की ओर से तैयारी पूरी करने का दावा किया गया है.

