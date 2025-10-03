लखनऊ में पोस्टर वार; राहुल गांधी को राम तो अजय राय को दिखाया लक्ष्मण, रावण के सहारे BJP पर लगाया निशाना

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 3:48 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर दशहरे के एक दिन बाद एक पोस्ट चर्चा का विषय बन गया है. कांग्रेस कार्यकर्ता आर्यन मिश्रा की तरफ से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी को भगवान राम के रूप पर दिखाया गया है. जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दर्शाया गया है.

वहीं, पोस्टर में रावण की तस्वीर बनी है, जिसमें 10 सर दिखाए गए हैं.इन सिरों पर महंगाई, जंगलराज, भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर, ईसी चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपरलीक और तानाशाही लिखा है. भगवान श्री राम के स्वरूप में राहुल गांधी इन सिरों पर तीर चलते दिखाई दे रहे हैं.

एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी ही महंगाई जंगल राज भ्रष्टाचार, ईडी, वोट चोर, चुनाव आयोग, सीबीआई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तानाशाही जैसे गंभीर मुद्दों से देश की जनता को बचा सकते हैं. दशहरे के मौके पर रात में लगाई गई यह होर्डिंग सुबह से ही वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि रावण के 10 सिर में जो 10 मुद्दे लिखे हैं, वह बहुत ही गंभीर है. जो बातें लिखी गई है वह सही है और मौजूदा जो हालात है वह इन सब चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं. रावण के सिर पर जो 10 चीज लिखी गई है यह समस्या से आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता परेशान है.


