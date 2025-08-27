ETV Bharat / state

राहुल गांधी का गंभीर आरोप- मध्य प्रदेश में भी चोरी हुआ विधानसभा चुनाव, कांग्रेस का पैदल मार्च कल

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी हुआ है.

राहुल गांधी का गंभीर आरोप, मध्य प्रदेश में चोरी हुआ चुनाव (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 7:36 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 7:43 PM IST

भोपाल : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस दौरान वह चुनाव आयोग को लगातार निशाने पर ले रहे हैं. अब राहुल गांधी का कहना है "मध्यप्रदेश का विधानसभा चुनाव भी चोरी किया गया." राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में वोट अधिकार यात्रा के दौरान ये बयान दिया. इस बयान का वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

हरियाणा और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया

बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक प्रजेटेंशन देकर कर्नाटक के बेंगलुरु की एक विधानसभा सीट के विस्तृत आंकड़ों के सहारे आरोप लगाया था "चुनाव आयोग ने कैसे बीजेपी के पक्ष में काम किया." उन्होंने सबूत देते हुए आरोप लगाया था "कैसे चुनाव से 2 माह पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की मदद से वोट बढ़ाए."

इसके बाद राहुल गांधी ने कहा था "हरियणा में सारे एग्जिट पोल और पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और ऐसा ही महाराष्ट्र में लेकिन जब परिणाम आए तो सभी लोग चौंक गए. दरअसल, इन दोनों राज्यों में चुनाव चोरी किया गया. ऐसा ही हाल साल 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुआ."

कमलनाथ ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया

राहुल गांधी का कहना है "हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया. पहले हम बोलते नहीं थे, क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया. इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया. मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी चोरी किया गया है." पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट करते हुए ने लिखा "राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर बिहार की सभा में एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 चोरी किया गया था."

कमलनाथ ने कहा "मैं मध्यप्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, वह हमें जिताना चाहती है और उसने ऐसा किया भी. अब हम सबको हर स्तर पर वोट चोरी रोकने के लिए कमर कसने की जरूरत है ताकि वही सरकार बने जिसे जनता ने वोट दिया हो."

कांग्रेस निकालेगी 'वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान के बाद मध्यप्रदेश में भी यह अभियान चलाया जा रहा है. गुरुवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस भोपाल में वोटर अधिकार सत्याग्रह एवं वोट चोर गद्दी छोड़ पैदल मार्च निकालने जा रही है. यह मार्च जवाहर भवन रोशनपुरा चौराहे से शुरू होगा. कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम में प्रदेश के नवागत जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा.

